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Экономика

Нацбанк провел самую крупную с начала года интервенцию, продав $27 миллионов

Национальный банк Кыргызстана впервые за два месяца вышел на валютный рынок с интервенцией. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Отмечается, что всего продано $17,1 миллиона с расчетами на дату сделки и $9,9 миллиона с расчетами, отличными от даты сделки. Отметим, что это третья интервенция Нацбанка с начала года. И она самая крупная.

Всего за январь — май 2019 года на валютном рынке продано $68,6 миллиона.

НБ КР использует золотовалютные резервы для сглаживания резких колебаний на валютном рынке. Всего в 2018-м он провел 11 интервенций, купив $20 миллионов 550 тысяч и продав $154 миллиона 550 тысяч. Чистая продажа долларов с начала прошлого года составила $134 миллиона. В январе 2019-го финрегулятор только раз выходил на валютный рынок, продав $18,8 миллиона.
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