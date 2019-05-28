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Экономика

Кыргызстан вернулся в 1990-е, когда половину ГСМ завозили контрабандой

«Мы вернулись в 1990-е годы, когда более половины топлива в страну ввозили контрабандным путем», — заявил депутат Акылбек Жапаров сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике.

По его словам, новому министру экономики надо вплотную заняться этим вопросом и вернуться к показателям 2009 года. Кроме того, нардеп обратил внимание на то, что Министерству экономики пора разработать новую систему администрирования НДС и акцизных налогов с учетом членства Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе.

«В 2017-м только из ЕАЭС с учетом данных Нацстаткома из-за теневой экономики мы недополучили около 19 миллиардов сомов. Они же в чей-то карман поступили. Вот откуда подпольные миллионеры, о которых в обществе все время говорят. Все страны перешли на легализацию, на всеобщее декларирование доходов и расходов. Только в КР этого нет», — отметил Акылбек Жапаров.
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