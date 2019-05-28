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Экономика

Национальный банк Кыргызстана снизил размер учетной ставки до 4,25 процента

Правление Национального банка Кыргызстана снизило учетную ставку до 4,25 процента. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель НБ КР Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, ценовая динамика остается на низком уровне. На 17 мая инфляция в годовом выражении составила 0,3 процента. Снижение цен на продовольственные товары замедлилось и приблизилось к нулевым значениям. Показатель базовой инфляции продолжает снижаться, достигнув минимальных значений с начала 2017 года.

«Направление денежно-кредитной политики, ориентированной на поддержание мер стимулирования реального сектора экономики, способствовало дальнейшему расширению кредитования экономики и снижению процентных ставок. Краткосрочные ставки денежного рынка находятся в пределах процентного коридора, установленного Национальным банком, и сближаются с учетной ставкой. На межбанковском кредитном рынке активность на высоком уровне. В банковской системе рост избыточной ликвидности, что обуславливает увеличение операций Национального банка по ее изъятию. Ситуация на внутреннем валютном рынке стабильна»,  подчеркнул Толкунбек Абдыгулов.

Как пояснил председатель НБ КР, умеренная динамика совокупного спроса, перспективы роста экономик стран торговых партнеров и низкие инфляционные риски в 2019 году позволили снизить размер учетной ставки и ожидать вхождения инфляции в среднесрочной перспективе в целевой ориентир денежно-кредитной политики 5-7 процентов.

«В случае возникновения рисков во внутренней и внешней среде Национальный банк может рассмотреть возможность корректировки текущего направления денежно-кредитной политики. Национальный банк регулярно оценивает внешние и внутренние факторы воздействия на инфляцию и в зависимости от экономической ситуации будет принимать соответствующие меры денежно-кредитной политики», — заключил глава НБ КР.

Следующее заседание правления Национального банка по вопросу о размере учетной ставки состоится 24 июня 2019 года.
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