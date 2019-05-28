Национальный банк Кыргызстана снизил размер учетной ставки до 4,25 процента

Правление Национального банка Кыргызстана снизило учетную ставку до 4,25 процента. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель НБ КР Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, ценовая динамика остается на низком уровне. На 17 мая инфляция в годовом выражении составила 0,3 процента. Снижение цен на продовольственные товары замедлилось и приблизилось к нулевым значениям. Показатель базовой инфляции продолжает снижаться, достигнув минимальных значений с начала 2017 года.

«Направление денежно-кредитной политики, ориентированной на поддержание мер стимулирования реального сектора экономики, способствовало дальнейшему расширению кредитования экономики и снижению процентных ставок. Краткосрочные ставки денежного рынка находятся в пределах процентного коридора, установленного Национальным банком, и сближаются с учетной ставкой. На межбанковском кредитном рынке активность на высоком уровне. В банковской системе — рост избыточной ликвидности, что обуславливает увеличение операций Национального банка по ее изъятию. Ситуация на внутреннем валютном рынке стабильна», — подчеркнул Толкунбек Абдыгулов.

Как пояснил председатель НБ КР, умеренная динамика совокупного спроса, перспективы роста экономик стран — торговых партнеров и низкие инфляционные риски в 2019 году позволили снизить размер учетной ставки и ожидать вхождения инфляции в среднесрочной перспективе в целевой ориентир денежно-кредитной политики 5-7 процентов.

«В случае возникновения рисков во внутренней и внешней среде Национальный банк может рассмотреть возможность корректировки текущего направления денежно-кредитной политики. Национальный банк регулярно оценивает внешние и внутренние факторы воздействия на инфляцию и в зависимости от экономической ситуации будет принимать соответствующие меры денежно-кредитной политики», — заключил глава НБ КР.

Следующее заседание правления Национального банка по вопросу о размере учетной ставки состоится 24 июня 2019 года.