Каждый четвертый литр бензина в Кыргызстане продается нелегально

Каждый четвертый литр бензина и дизельного топлива в Кыргызстане реализуется нелегально, в обход уплаты налогов в государственный бюджет. Об этом сообщили в Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана.

Доля теневого оборота ГСМ в Кыргызстане в 2018 году, по подсчетам эксперта, составила около 25 процентов.

Основными путями уклонения от уплаты налогов являются реализация ГСМ без пробития кассового чека и нелегальный ввоз нефтепродуктов из Казахстана. В том числе бензин и дизтопливо ввозят под видом различных химических веществ, не подпадающих под уплату акцизов и других налогов.

«Нелегальный ввоз и реализация ГСМ позволяют недобросовестным нефтетрейдерам оплачивать в государственный бюджет всего 3,2 сома за литр, тогда как ответственные налогоплательщики перечисляют в бюджет до 7 сомов с одного литра. Сокрытие налогов доходит до 4 сомов с каждого проданного литра. Согласно анализу, проведенному на основе данных за 2018 год, потери бюджета на рынке ГСМ только по двум видам налогов (акциз и НДС) составляют порядка 3 миллиардов сомов», — подчеркнули в АНК.

В организации предложили варианты решения проблемы. В первую очередь они рекомендуют завершить межправительственные переговоры и подписать соглашение о беспошлинных поставках нефтепродуктов из Казахстана в Кыргызстан.

«Открытие официального экспорта позволит перевести скрытый импорт в легальное русло. Здесь необходимо снять необоснованные и сдерживающие переговоры требования, к примеру, условия о возможности реэкспорта нефтепродуктов, полученных из казахстанской нефти», — отметили в ассоциации.

Кроме того, АНК предлагает кардинально преобразовать систему администрирования налогов на рынке ГСМ. В том числе стоит внедрить электронную автоматизированную систему учета и контроля нефтепродуктов на всех АЗС с online-передачей данных на сервер Налоговой службы для фискального контроля реализации нефтепродуктов. К примеру, применение механизма полной автоматизации процессов учета и реализации на АЗС в Таджикистане привело к росту налоговых поступлений до 40 процентов. Необходимо также ввести маркировку всех ввозимых и производимых нефтепродуктов для защиты потребителей от контрафактной продукции, а также усиления системы учета и контроля за оборотом нефтепродуктов.