Из-за долгих переговоров Кыргызстан может остаться без казахского бензина

Возникает риск, что Кыргызстан может остаться без казахского бензина, который будет направлен на другие рынки. Об этом сообщили в Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана.

По ее данным, проводимые между правительствами Кыргызстана и Казахстана переговоры о беспошлинных поставках ГСМ все еще не завершены. При этом именно рынок Кыргызстана был в числе первых, куда планировалось направить экспорт казахского бензина.

«Но за время затянувшихся переговоров с нашим правительством казахстанская сторона успела согласовать вопрос об экспорте нефтепродуктов за пределы ЕАЭС — в Узбекистан, Таджикистан, Афганистан. Поэтому Кыргызстан может остаться без казахского бензина», — заключили в АНК.