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Экономика

Правительство не повысит тарифы на электроэнергию, пока реформирует отрасль

Правительство Кыргызстана не повысит тарифы на электроэнергию, пока не завершит реформирование энергетической отрасли. Об этом на заседании фракции Жогорку Кенеша «Республика — Ата Журт» сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Он отметил, что в ближайшее время пересмотра тарифов на электроэнергию не ожидают.

«Мы сейчас работаем над реформированием энергетической системы. До завершения будем работать по старым тарифным планам», — сказал Кубатбек Боронов и добавил, что тариф на электричество в Кыргызстане социально ориентирован.

Первый вице-премьер-министр заверил, что сейчас в высших эшелонах энергетической системы нет коррупции.

«Все мы знаем об уголовных делах против руководителей отрасли. Сейчас главы компаний дальше от коррупции, я на это надеюсь. Коррупция только на уровне контролеров и инспекторов», — заявил Кубатбек Боронов.
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