Правительство не повысит тарифы на электроэнергию, пока реформирует отрасль

Правительство Кыргызстана не повысит тарифы на электроэнергию, пока не завершит реформирование энергетической отрасли. Об этом на заседании фракции Жогорку Кенеша «Республика — Ата Журт» сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.
Он отметил, что в ближайшее время пересмотра тарифов на электроэнергию не ожидают.
«Мы сейчас работаем над реформированием энергетической системы. До завершения будем работать по старым тарифным планам», — сказал Кубатбек Боронов и добавил, что тариф на электричество в Кыргызстане социально ориентирован.
Первый вице-премьер-министр заверил, что сейчас в высших эшелонах энергетической системы нет коррупции.
«Все мы знаем об уголовных делах против руководителей отрасли. Сейчас главы компаний дальше от коррупции, я на это надеюсь. Коррупция только на уровне контролеров и инспекторов», — заявил Кубатбек Боронов.