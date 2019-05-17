Правительство не повысит тарифы на электроэнергию, пока реформирует отрасль

Правительство Кыргызстана не повысит тарифы на электроэнергию, пока не завершит реформирование энергетической отрасли. Об этом на заседании фракции Жогорку Кенеша «Республика — Ата Журт» сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Он отметил, что в ближайшее время пересмотра тарифов на электроэнергию не ожидают.

«Мы сейчас работаем над реформированием энергетической системы. До завершения будем работать по старым тарифным планам», — сказал Кубатбек Боронов и добавил, что тариф на электричество в Кыргызстане социально ориентирован.

Первый вице-премьер-министр заверил, что сейчас в высших эшелонах энергетической системы нет коррупции.

«Все мы знаем об уголовных делах против руководителей отрасли. Сейчас главы компаний дальше от коррупции, я на это надеюсь. Коррупция только на уровне контролеров и инспекторов», — заявил Кубатбек Боронов.