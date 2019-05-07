Прейскурант на платные услуги НЭСК до сих пор на согласовании

Ранее направленный ОАО «Национальная энергетическая сеть Кыргызстана» (НЭСК) проект прейскуранта в 2016-2018 годах находится до настоящего времени на рассмотрении в Госагентстве по регулированию топливно-энергетического комплекса КР. Об этом сообщили в Счетной палате по итогам аудита деятельности компании за 2017 год.

Отмечается, что в 2017 году ОАО оказаны платные услуги на 4,2 миллиона сомов. Но прейскурант не согласован с уполномоченным органом.

«Доходы получены с нарушением закона о естественных монополиях. Но в итоге вся сумма перечислена в республиканский бюджет», — говорится в сообщении.