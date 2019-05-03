Отсутствие импорта бензина из Казахстана увеличит нелегальный ввоз ГСМ

Дальнейшее затягивание подписания межправительственного соглашения об импорте бензина из Казахстана приведет к росту объемов нелегального импорта и выпадения платежей в бюджет. Об этом заявили в Ассоциации нефтрейдеров Кыргызстана.

По ее данным, рынок ГСМ республики под угрозой дестабилизации в связи с неконтролируемым перетоком нефтепродуктов, главным образом автомобильного бензина, из Казахстана.

По оценкам экспертов, объем нелегального импорта ГСМ достигает 300-350 тысяч тонн ежегодно, или около 25-30 процентов объема рынка Кыргызстана.

«Считаем наиболее эффективным перевести скрытый и неконтролируемый импорт нефтепродуктов из Казахстана в легальное русло путем открытия официального экспорта на основе соглашения, которое обсуждают с августа 2018 года. Ассоциация нефтетрейдеров обращалась в правительство и Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования с просьбой ускорить его подписание для нормализации ситуации», — говорится в сообщении.