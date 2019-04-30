Ограничения на денежные переводы из России связаны с серым импортом

Введенные Россией ограничения на суммы денежных переводов из РФ в Кыргызстан, Казахстан, Китай и Вьетнам связаны с борьбой с серым импортом. Об этом пишут российские СМИ.

По их данным, ограничения по суммам переводов ввели три крупных системы денежных переводов — Western Union, «Золотая корона» и Contact. Это связано с требованием банка России.

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«Больше всего сомнительных денежных переводов совершают именно по указанным направлениям, в основном в крупных торговых точках либо рядом с ними. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в январском письме президенту Владимиру Путину оценила объем серого импорта в 10 миллиардов рублей в месяц. Как указывали в ЦБ, целью подобных операций может быть уход от налогов, вывод средств за рубеж, а также расчет за товары, по которым не подавалась таможенная декларация», — говорится в сообщении.

«Лимит создаст определенные трудности нелегальным предпринимателям, но перекрыть канал не поможет: для обхода ограничений достаточно привлечь к переводам больше людей», — отметила в беседе с журналистами председатель правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева.