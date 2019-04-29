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Экономика

Системы денежных переводов ввели ограничения на отправку денег в Кыргызстан

Системы денежных переводов ввели лимиты на отправку денег в некоторые страны. Об этом сообщило издание «Ведомости».

По его данным, ограничения касаются Вьетнама, Китая, Кыргызстана и Казахстана. Так Центробанк России борется с сомнительными операциями. Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Кыргызстан (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей).

«Так регулятор борется с теневыми операциями, в том числе с предпринимательством без регистрации», — рассказал один из собеседников «Ведомостей». Другой объяснил, что иностранные граждане, торгующие на рынках, так отправляют вырученные наличные для оплаты партий товаров, не регистрируясь как индивидуальные предприниматели и не создавая юридические лица.

Об этой схеме ЦБ рассказывал еще в январе, указал первый собеседник «Ведомостей», и лимиты — это продолжение борьбы с ней. Такими переводами люди могут расплачиваться по договорам, предусматривающим поставку товаров в Россию.
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