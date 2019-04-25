Общие расходы на адаптацию к изменениям климата в Кыргызстане оценивают в $2 миллиарда. Такие данные озвучил специалист Азиатского банка развития Натан Райв.

По его данным, из-за изменений климата специалисты ожидают в Кыргызстане потепление. Причем преимущественно зимой, что приведет к таянию ледников и уменьшению количества снега. Кроме того, ожидается, что на северо-западе страны будут выпадать дополнительные осадки.

Общемировые расходы на адаптацию к климатическим воздействиям оценивают в $140-300 миллиардов.