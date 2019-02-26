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Экономика

Учетная ставка Национального банка изменилась впервые за восемь месяцев

Впервые за восемь месяцев Национальный банк изменил размер учетной ставки и снизил ее на 0,25 процента — до 4,5 процента. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель НБ КР Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, рост цен в Кыргызстане остается низким. Инфляция с начала 2019 года формировалась на низких значениях и в феврале перешла в отрицательную зону. В феврале цены в годовом выражении снизились на 0,7 процента. Это касается практически всех групп товаров и услуг за исключением цен на алкогольные и табачные изделия, которые умеренно растут.

«Банковская система располагает большим объемом избыточной ликвидности, поэтому Национальный банк продолжает операции по ее стерилизации. Краткосрочные ставки денежного рынка — в пределах процентного коридора, установленного НБ КР. На межбанковском кредитном рынке рост активности как за счет увеличения участников, так и объемов операций. Сокращается разрыв между ставками межбанковского денежного рынка и учетной ставкой, что усиливает воздействие денежно-кредитной политики на экономику», — подчеркнул Толкунбек Абдыгулов.

Ситуация на внутреннем валютном рынке в целом стабильна и не создает существенных рисков.

Толкунбек Абдыгулов

Прогнозы развития экономик стран — торговых партнеров Кыргызстана и внутренние экономические условия позволяют ожидать сохранения положительных тенденций в кратко- и среднесрочной перспективах. В этих условиях решено снизить учетную ставку. В случае возникновения инфляционных рисков Национальный банк может рассмотреть возможность корректировки текущего направления денежно-кредитной политики.

Следующее заседание правления Национального банка по вопросу о размере учетной ставки состоится 25 марта 2019 года.
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