Представители Министерства транспорта и дорог и Министерства финансов Кыргызстана подтвердили готовность совместно с Евразийским фондом стабилизации и развития приступить к началу реализации проекта «Реконструкция автомобильной дороги Арал — Суусамыр». Об этом сообщили в Евразийском банке развития, который управляет средствами ЕФСР.

По его данным, специалисты фонда посетили Кыргызстан для мониторинга реализации проектов «Реконструкция участка автомобильной дороги Бишкек — Ош. Фаза IV» и «Ввод в эксплуатацию 2-го гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2», подготовки проекта «Реконструкция автомобильной дороги Арал — Суусамыр».

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По четвертой фазе реконструкции участка дороги Бишкек — Ош прошли консультации, обсуждены вопросы реализации проекта и необходимые меры по его ускорению. По Камбарате-2 согласованы рабочие документы, проработан проект строительства дополнительного водосброса ГЭС и других мероприятий в рамках обеспечения безопасной эксплуатации станции.

«По итогам проведенных консультаций Кыргызстан планирует направить в ЕФСР предварительную заявку на финансирование проекта «Реконструкция автомобильной дороги Арал — Суусамыр» после прохождения необходимых внутригосударственных процедур», — подчеркнули в ЕАБР.