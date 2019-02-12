02:51
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

Евразийский фонд стабилизации поможет с реконструкцией дороги Арал — Суусамыр

Представители Министерства транспорта и дорог и Министерства финансов Кыргызстана подтвердили готовность совместно с Евразийским фондом стабилизации и развития приступить к началу реализации проекта «Реконструкция автомобильной дороги Арал — Суусамыр». Об этом сообщили в Евразийском банке развития, который управляет средствами ЕФСР.

По его данным, специалисты фонда посетили Кыргызстан для мониторинга реализации проектов «Реконструкция участка автомобильной дороги Бишкек — Ош. Фаза IV» и «Ввод в эксплуатацию 2-го гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2», подготовки проекта «Реконструкция автомобильной дороги Арал — Суусамыр».

Читайте по теме
Камбаратинская ГЭС-2. Как сделать станцию эффективной и безопасной

По четвертой фазе реконструкции участка дороги Бишкек — Ош прошли консультации, обсуждены вопросы реализации проекта и необходимые меры по его ускорению. По Камбарате-2 согласованы рабочие документы, проработан проект строительства дополнительного водосброса ГЭС и других мероприятий в рамках обеспечения безопасной эксплуатации станции.

«По итогам проведенных консультаций Кыргызстан планирует направить в ЕФСР предварительную заявку на финансирование проекта «Реконструкция автомобильной дороги Арал — Суусамыр» после прохождения необходимых внутригосударственных процедур», — подчеркнули в ЕАБР.
Ссылка:
просмотров: 972
Версия для печати
Материалы по теме
Камбаратинская ГЭС-2. Как сделать станцию эффективной и безопасной
ЕАБР намерен наращивать финансирование проектов в Кыргызстане
Камбаратинскую ГЭС-2 остановили из-за проблем с затвором
«Камбар-Ата-2» ГЭСинин иши токтотулду
В Кыргызстане остановлена Камбаратинская ГЭС-2
Евразийский банк развития выделит $110 миллионов на Камбаратинскую ГЭС-2
ЕАБР выделил на ввод второго агрегата Камбаратинской ГЭС-2 $110 миллионов
Популярные новости
Правительство Кыргызстана готовит еще одну волну легализации имущества Правительство Кыргызстана готовит еще одну волну легализации имущества
Кодекс о&nbsp;нарушениях. Налогоплательщикам сделали послабления Кодекс о нарушениях. Налогоплательщикам сделали послабления
За&nbsp;январь международные резервы Кыргызстана выросли почти на&nbsp;$15 миллионов За январь международные резервы Кыргызстана выросли почти на $15 миллионов
Минсельхоз не&nbsp;рекомендует сажать много картофеля, пшеницы и&nbsp;сахарной свеклы Минсельхоз не рекомендует сажать много картофеля, пшеницы и сахарной свеклы
Бизнес
СКИДКИ в&nbsp;O!Store: 30&nbsp;процентов на&nbsp;все смартфоны&nbsp;LG СКИДКИ в O!Store: 30 процентов на все смартфоны LG
Спешите! Остался месяц до&nbsp;окончания акции &laquo;Плати картой&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Спешите! Остался месяц до окончания акции «Плати картой» от «Бакай Банка»
Сотрудничество Lalafo и&nbsp;мобильного оператора&nbsp;О! продолжается! Сотрудничество Lalafo и мобильного оператора О! продолжается!
&laquo;Газпром нефть Азия&raquo; в&nbsp;четвертый раз получила награду &laquo;Лучший налогоплательщик&raquo; «Газпром нефть Азия» в четвертый раз получила награду «Лучший налогоплательщик»