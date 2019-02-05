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Экономика

Изменение юридического статуса не обеспечит развитие «Кыргыз темир жолу»

Изменение юридического статуса не обеспечит развитие «Кыргыз темир жолу». Об этом на выездном заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству заявил депутат Бакыт Сыдыков.

Он отметил, что предприятие в свое время для развития переименовали в национальную компанию.

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«Вы в год зарабатываете 5 миллиардов сомов. Это хорошо. Но в ваших услугах никто не нуждается, кроме грузополучателей. У нас всего 426 километров железной дороги. Надо соединить север и юг страны, только тогда можно надеяться на что-то», — считает Бакыт Сыдыков.

Депутат Тынчтыкбек Конушбаев сообщил о коррупционных явлениях на предприятии.

«Почему компания убыточная? Потому что руководители не стараются. На территории предприятия дочь бывшего гендиректора КТЖ построила гостиницу. Если будут так разделять и управлять, разве будет развиваться компания?» — спросил Тынчтыкбек Конушбаев.

Напомним, правительство предлагает акционировать ГП «Кыргыз темир жолу».
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