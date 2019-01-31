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Экономика

Минтранс приостановил выдачу лицензий на пассажирские и грузовые перевозки

С 1 января 2019 года подразделения Агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля прекратили выдачу лицензий на осуществление пассажирских и международных грузовых перевозок автомобильным транспортом. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

По его данным, это связано с отсутствием решения об установлении размера ставок госпошлины за выдачу разрешений. Сейчас Министерство юстиции прорабатывает вопрос в парламенте.

«В ближайшее время его решат и начнут выдавать лицензии. У большинства автотранспорта, осуществляющего пассажирские и международные грузоперевозки, еще не истекли сроки разрешений, они продолжают работать», — подчеркнули в Минтрансе.

В 2018-м выдали 19 тысяч 348 лицензий по всей республике. Действие истекло у 1 тысячи 332 разрешений.

В ведомстве пояснили, что с введением в действие Кодекса о неналоговых платежах не только в автотранспортной, но и в других отраслях страны есть проблемы с выдачей лицензий.
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