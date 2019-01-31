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Экономика

В мэрии Бишкека рассказали о доходах городского бюджета в 2019 году

В 2019 году доходы бюджета Бишкека составят 8 миллиардов 430 миллионов сомов. Об этом на общественных слушаниях по проекту бюджета сообщил первый вице-мэр Бишкека Алмаз Бакетаев.

По его словам, в планах муниципалитета — увеличить финансирование сферы жилищно-коммунального хозяйства и львиную долю расходов направить на систему образования (3,5 миллиарда сомов).

Он отметил, что бюджет составили на основе принятой в октябре 2017 года четырехлетней программы развития «Город благоприятных условий». Она включает реализацию мероприятий на сумму около 300 миллиардов сомов.

Городской бюджет ежегодно растет. К 2020-му казна Бишкека может достичь 10 миллиардов сомов.

Алмаз Бакетаев

Первый вице-мэр подчеркнул, что мэрия оптимизирует расходы. Например, резервный фонд намерены сократить до 32 миллионов сомов.

Отдельным пунктом выделено погашение кредитов. На это заложили 200 миллионов сомов. 
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