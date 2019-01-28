Главный таможенник заявляет, что серого импорта в Кыргызстане нет

«В Кыргызстане нет фактов серого импорта товаров из Китая», — заявил сегодня на пресс-конференции председатель Государственной таможенной службы Алмаз Онолбеков.

По его словам, идет полный учет всех импортных и экспортных товаров. При этом в расчет берется не только стоимость товаров, но и их вес.

В 2018 году из Китая в Кыргызстан ввезли 607 тысяч тонн товаров на $1,7 миллиарда. При этом уплачено таможенных пошлин на 26 миллиардов 650 миллионов сомов. По сравнению с 2017-м показатель вырос на 25 процентов.

«Расхождения по весу товаров с Китаем у нас нет. Данные разнятся по стоимостному выражению. Мы всегда говорим, что есть разные методики оценки. Но сказать точно, в чем причина расхождения, мы не можем. Китай, ссылаясь на свое внутреннее законодательство, отказывается предоставлять данные», — прокомментировал ситуацию зампредседателя ГТС Алтынбек Торутаев.