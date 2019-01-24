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Экономика
Сюжет: Электронное билетирование (16)

В Бишкеке может появиться единая платежная карта горожанина

В Бишкеке может появиться единая платежная карта горожанина. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия Нурлан Койчубаков.

Он отметил, что с введением электронного билетирования платить за проезд в общественном транспорте можно будет при помощи специальных смарт-карт, которые сделают пополняемыми. На первом этапе проекта планируют выпустить более 300 тысяч карт.

«Мы надеемся, что в дальнейшем смарт-карта может превратиться в единую городскую платежную карту. Горожане смогут оплачивать ей услуги, например, парковку», — отметил Нурлан Койчубаков.

По его словам, одним из условий тендера по электронному билетированию является удобство пополнения смарт-карты.
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