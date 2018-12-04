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Экономика

Товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном вырос до $325 миллионов

За десять месяцев товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном вырос на 50 процентов — до $325 миллионов. Об этом сообщило Министерство экономики КР.

По его данным, Ташкент с рабочим визитом посетила делегация республики во главе с министром экономики Олегом Панкратовым. В ходе встреч обсуждалось расширение взаимных поставок востребованной на рынках двух стран продукции, в том числе возможность экспорта из Кыргызстана в Узбекистан мясной и молочной продукции, овощей, фруктов, минеральной воды, картофеля, строительных материалов, комплектующих для автомобилей, осветительных ламп, листового стекла, угля и травертина.

Из Узбекистана в Кыргызстан ожидаются поставки легковых и грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной, коммунальной и спецтехники, бытовой электротехники, кабельно-проводниковой, фармацевтической продукции, сантехники, мебели, текстильных изделий, минеральных удобрений, кальцинированной соды, семян хлопчатника, пшеницы.

«Подчеркнуто, что главы двух государств поставили задачу — нарастить двусторонний товарооборот до $500 миллионов. Стороны уверены, что выполнят ее. В этом году наблюдается активный рост объемов двусторонней торговли», — говорится в сообщении.
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