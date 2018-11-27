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Экономика

Отложить на год предложили внедрение электронных счетов-фактур в Кыргызстане

Министерство экономики предлагает перенести на 2020 год внедрение в Кыргызстане электронных счетов-фактур. Поправки в постановление правительства вынесли на общественное обсуждение.

Отмечается, что частью 3 статьи 156 Налогового кодекса определено, что кабмин устанавливает случаи невозможности оформления налогоплательщиком счета-фактуры в виде электронного документа. Кроме того, кабинет министров определяет сроки и порядок представления налогоплательщиком в налоговый орган третьего экземпляра счета-фактуры на бумажном носителе с последующим оформлением электронного варианта.

Постановлением правительства от 29 июня 2018 года планировали ввести оформление электронного счета-фактуры с 1 января 2019-го.

«Отсутствие информационной системы электронного счета-фактуры не позволяет обеспечить налогоплательщикам исполнение обязанности по его оформлению. В связи с этим предлагается начать их оформление с 1 января 2020 года», — объяснили позицию в Минэкономики.
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