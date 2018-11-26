Отсутствие «Открытого неба». Что еще мешает Кыргызстану развивать туризм

Каждый год правительство принимает меры для развития туристической отрасли. Существуют факторы, которые неподвластны контролю, но также влияющие на туризм. Пока меры, направленные на развитие туристической отрасли, весомых результатов не дают. Работа ведется, скорее, точечно, не хватает комплексного подхода.

Какие барьеры сегодня мешают развитию туризма и кто он — идеальный путешественник для Кыргызстана, разбиралось 24.kg.

Политические события и их последствия для туризма

В 2010 году поток туристов сократился в два раза — с 2 миллионов 450 тысяч человек до 1 миллионов 224 тысяч. Это единственный значительный спад за взятый период.

«Политическая ситуация в стране играет большую роль в туризме. Турист, приезжая в новое государство, прежде всего заботится о своей безопасности. В 2011-2012 годах мы начали давать пресс-конференции в Казахстане с участием их министра внутренних дел и губернаторов, чтобы люди знали, что у нас безопасно», — сказал заместитель директора департамента туризма при Министерстве культуры, информации и туризма Чубак Оморов.

Политическую нестабильность в республике как самый негативный фактор за 10 лет, повлиявший на туризм, отметили и в Ассоциации туроператоров.

«Две революции для туризма стали отправными точками, все договоренности были аннулированы, поездки отменены. Туризм начинался с мертвой точки. Когда мы начали восстанавливаться после 2005 года, в 2010-м опять все повторилось», — отметил исполнительный директор Кыргызской ассоциации туроператоров (КАТО) Нурбек Сапаров.

Страна неорганизованного туризма

Чтобы реанимировать отрасль, правительство в 2012 году вводит безвизовый режим с рядом государств. Такой шаг значительно отразился на увеличении числа туристов, однако доходы с такой же скоростью расти не стали. КР стала открытой страной для неорганизованных туристов.

«Неорганизованные туристы — это туристы-одиночки, которые не покупают туры. У нас появился спрос на более дешевые виды размещения, хостелы, гостевые дома. У нас дешевый транспорт и так далее», — заметил Нурбек Сапаров.

Этот фактор стал для кабмина поводом для переосмысления туризма, и новой задачей он ставит привлечение туристов с высокой платежеспособностью.

«Например, в Азербайджане 2,5 миллиона иностранных граждан в год, но доход в два раза выше, чем у нас. Они ставят себе цель — принимать только дорогих туристов. Мы делим свой продукт на два типа. Первый курортно-рекреационный для России, Казахстана, Узбекистана. Во втором пункте у нас горный туризм, историко-культурный и экотуризм. Мы будем поддерживать массовый туризм, но делать акцент на второй тип», — сказал Чубак Оморов.

Идеальный турист, кто он?

Идеальный турист для нас — человек от 40 лет, который побывал в Париже, Нью-Йорке и которому интересно увидеть что-то новое. Такие туристы обычно покупают туры и путешествуют с семьей. Чубак Оморов

Сейчас Кыргызстан нацелен на туристов из Западной Европы, арабских стран, Юго-Восточной Азии и восточных государств, таких как Япония и Корея.«Для этого мы должны строить элитные отели, гольф-клубы, нужны вертолетные компании, чтобы летать в горы», — заявил замглавы департамента.

Однако забывать про средний класс, который стабильно приезжает на Иссык-Куль, никто не собирается.

Все говорят, что цены слишком высокие, а сервис не соответствует. Улучшает Иссык-Куль свой сервис или нет, но он стабильно получает своих туристов, поэтому мотивации развиваться пока нет. Мы должны сделать акцент в сторону резортов, чтобы был выбор для всех. Чубак Оморов

Доходы от туризма растут, доля в ВВП остается прежней

Он добавил, что впервые на туризм выделяется хорошая сумма — 50 миллионов сомов. Ранее на отрасль, которая сегодня приносит 25 миллиардов сомов, выделялось всего лишь 7-8 миллионов.Доход от туризма 10 лет назад был около 5 миллиардов сомов, что составляло 4 процента от ВВП. А сейчас 25 миллиардов, но доля от ВВП все равно составляет около 5 процентов.

«Кроме туризма, остальные отрасли тоже развиваются, поэтому в соотношении наша доля от ВВП колеблется от 4 до 5 процентов. Мы провели исследование в этом году и разработали стратегию, которая будет входить в программу правительства по развитию туризма до 2022 года. Мы ставим цель — довести долю туризма от ВВП до 10 процентов», — подчеркнули в департаменте туризма.

Туроператоры также настроены оптимистично, отмечая, что при отсутствии политических коллапсов туризм будет развиваться.

ВИК. Вложения и результаты

«В целом 10 процентов от ВВП — вполне реальная цифра. Мир становится теснее, люди стали быстрее передвигаться, больше рейсов между странами, открываются новые возможности. Туристы будут приезжать, даже если мы ничего не будем делать. Но хотелось бы большего, чтобы у кабинета министров было виденье туризма. Сейчас все развивается хаотично, это приводит к тому, что у нас остро встает вопрос об экологической безопасности. К вопросу надо подходить комплексно», — считает директор КАТО.

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Журнал Lovely Planet включил Кыргызстан в топ-10 лучших стран для путешествия в 2019-м. Отмечено, что Всемирные игры кочевников наделали много шума и республика стала более узнаваемой на мировой арене.

«Самая большая проблема, из-за которой у нас мало туристов, — в мире не знают о КР. Через ВИК мы смогли проскочить в новости, что сыграло положительную роль. Но ждать сиюминутного результата не стоит», — заметил Нурбек Сапаров.

Он также сказал, что к масштабным мероприятиям необходима более тщательная подготовка.

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«Члены нашей ассоциации просили план мероприятий, даты, время, программу заранее. Событийный туризм планируется за год вперед. У нас не было такого ни на первых ВИК, ни на третьих. Мы узнали о дате проведения только в мае, из-за этого много упустили», — отметил исполнительный директор Кыргызской ассоциации туроператоров.

Впрочем, право на проведение ВИК в следующем году переходит Турции. В департаменте туризма заметили, что после Турции, скорее всего, игры проведет Азербайджан или Казахстан.

«У нас осталась замечательная инфраструктура в Кырчыне, мы будем проводить там другие фестивали. Может, пока что все будет не с таким размахом, но мы сейчас в поисках идей», — заявил Чубак Оморов.

Барьеры туристической отрасли

Выбрав страну для посещения, туристы начинают изучать два вопроса — визовый режим и наличие прямых рейсов. У нас прямых рейсов практически нет, что доставляет неудобства.

«Сейчас горячо обсуждается проект «Открытое небо», и мы его главные лоббисты. Мы всегда говорим, что нужны прямые рейсы с основными рынками. Сейчас мы летаем через Москву и Турцию. Даже у Монголии, у которой 3 миллиона населения и 400 тысяч иностранных граждан, есть прямые рейсы с Франкфуртом, Японией, Кореей», — рассказал представитель департамента.

Чаще всего туристы соединяют туры в КР с Казахстаном и Узбекистаном. Кыргызстан — самая популярная страна в Центральной Азии для комбинации.

Кроме того, эксперты отмечают, что для дальнейшего развития необходимы инвестиции, но, по мнению Нурбека Сапарова, крупные инвесторы пока не готовы приходить в нашу республику.

«Насколько будут чувствовать себя в безопасности инвесторы? Мы сами понимаем, какая ситуация в стране. Какие-то подвижки есть, однако мы хотели бы большего от государства, чтобы к нам приходили такие инвесторы, как Rixos Hotels. Для этого надо вести всеобщую политику», — полагает он.

По словам Чубака Оморова, правительство начнет активную работу для привлечения инвесторов для отельного и зимнего туризма. Отмечается, что в 2017 году был хороший показатель по инвестициям в основной капитал.

«Это очень большой скачок благодаря Всемирным играм кочевников. Сейчас будем определять по республике, где можно строить также горнолыжные базы. Дальше нужно сделать инвестиционные лоты, пакеты документов со всеми разрешениями и привлекать инвесторов», — заключил замдиректора департамента туризма.