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Экономика

Правительство Кыргызстана вновь хочет пересмотреть соглашение по «Кумтору»

Правительство Кыргызстана хочет пересмотреть стратегическое соглашение с канадской компанией Centerra Gold Inc. о сотрудничестве по проекту «Кумтор». Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, условия подписанного экс-премьер-министром Сапаром Исаковым соглашения нынешнее правительство не устраивают. Подробностей глава кабмина не озвучил, лишь сказал, что речь о выделении финансовых средств.

«Сейчас идут переговоры. Мы передали наши предложения представителям канадской стороны. Они их изучают. Условия соглашения наше правительство не устраивают. Мы должны усиливать наши позиции. На сегодня по соглашению поступили $7 миллионов, но их пока не использовали. Если не завершим вопросы со стратегическим соглашением, то должны будем решить вопросы по этой сумме. Есть слухи о продаже акций Centerra Gold Inc. На следующей неделе приедет руководитель компании, будет встреча с правительством. Тогда и выяснится, на какой стадии процесс, если такие переговоры ведутся», — заявил Мухаммедкалый Абылгазиев.
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