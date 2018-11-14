Более 9,5 тонны золота произвели на «Кумторе» с начала 2018 года

Centerra Gold Inc. («Центерра») и компания «Кумтор» подвели итоги работы в третьем квартале 2018 года. Об этом сообщил отдел по связям со СМИ «Кумтор Голд Компани».

За девять месяцев на «Кумторе» произвели 306 тысяч 467 унций или 9 тонн 532,2 килограмма золота. С начала года компания перечислила налогов и обязательных платежей на сумму более 5,66 миллиарда сомов.

Производство и реализация продукции

Объем производства золота на «Кумторе» в третьем квартале 2018 года составил 122 тысячи 445 унций , или 3,81 тонны. В 2017-м — 138 тысяч 561 унцию , или 4,31 тонны.

В третьем квартале 2018-го реализовали 119 тысяч 521 унцию, или 3,72 тонны золота. Общий доход за квартал составил $142,8 миллиона.

Геологоразведочные работы

«Кумтор» приступил к реализации двухлетней программы разведочного бурения общим объемом 60 километров для поисков возможного продолжения зон рудной минерализации вдоль Кумторского рудного поля.

Основные буровые работы проведут в районе Центрального, Юго-Западного и Сары-Торского карьеров и на Северо-Восточном участке.

На программу выделили $18 миллионов: $6,5 миллиона для освоения в 2018 году, $11,5 миллиона — в 2019-м.

В 2018 году буровые работы направят на разведку приповерхностных залежей, в том числе так называемой зоны «Хоккейная Клюшка», расположенной на северо-западном фланге Центрального карьера. Также бурение будут вести в районе между Центральным и Юго-Западным карьерами.

В третьем квартале 2018 года завершили бурение 30 скважин общим объемом 8318 метров . Работы вели возле Центрального и Юго-Западного карьеров и на участке Северо-Восточный. Более половины скважин (17 общей протяженностью 4507 метров ) пробурили в районе Центрального карьера в зоне «Хоккейная Клюшка».

В районе Юго-Западного карьера пробурили семь скважин общей протяженностью 2297,7 метра . На Северо-Восточном участке — шесть скважин общей протяженностью 1512,4 метра .

В четвертом квартале 2018 года буровые работы сфокусируют на северо-восточном борту Центрального карьера, где протестируют приповерхностные зоны рудной минерализации. Также протестируют северо-западное продолжение зоны «Хоккейная Клюшка» и фланги Северо-Восточного участка.

Расположение скважин и соответствующая графика представлены здесь.

В третьем квартале 2018 года компания перечислила 1,5 миллиарда сомов налогов, отчислений в Социальный фонд и других обязательных платежей.

Комментарий

Президент и главное должностное лицо «Центерры» Скотт Перри отметил: «Все производственные участки завершили квартал без единого случая травматизма, и мы продолжаем вторую фазу нашей программы безопасности Work Safe — Home Safe, стремясь к нулевому уровню травматизма на рабочем месте».

«В течение квартала и с опережением графика работ «Кумтор» вышел в зону SB центрального участка карьера, где залегают руды с высоким содержанием золота, и приступил к добыче и переработке сырья оттуда. В результате, «Кумтор» перевыполнил плановые показатели за квартал, произведя свыше 122 тысяч унций золота при совокупных расходах на содержание основных фондов (до выплаты налогов) в размере $662 за унцию реализованной продукции», — отметил Скотт Перри.

После публикации наших доходов за третий квартал «Центерра» увеличила годовой план производства золота на «Кумторе» до 490-510 тысяч унций, а по компании в целом — до 665-705 тысяч унций. Скотт Перри

«Кроме того, мы еще больше снизили порог ожидаемых совокупных расходов на поддержание основных фондов из расчета сопутствующего продукта (до вычета налогов) на «Кумторе» — до $700-750, а для «Маунт Миллиган» — до $825-875 за унцию реализованной продукции, что в целом по «Центерре» составит $782-829», — отметил Скотт Перри.