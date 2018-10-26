«Бакай Банк» построил две остановки в Таласе

«Бакай Банк» построил две новые остановки в Таласе. В последние годы там увеличилось количество общественного транспорта и у местных жителей возникла потребность в развитии местной инфраструктуры. В связи с этим мэрия Таласа обратилась к коммерческим банкам с официальным предложением построить в городе остановки. «Бакай Банк» первым откликнулся на просьбу.

«Наши специалисты согласовали проект с мэрией. Остановки начали строить в мае этого года. Посчитали стоимость, нашли подрядчика и только недавно закончили работы. Мы сделали это во благо развития инфраструктуры нашего города, ради удобства жителей. Тем более 2018-й объявили Годом развития регионов», — сказал управляющий таласским филиалом ОАО «Бакай Банк» Бактыбек Рысалиев.

По его словам, всего в городе нужно построить 42 остановки. «Бакай Банк» пока единственный из всех организаций выступил с подобной инициативой.

Мэр Таласа Айдар Жузупбеков выразил благодарность компании за проявленную социальную ответственность и пожелал успехов в дальнейшем.

«Управляющий таласским филиалом «Бакай Банка» Бактыбек Рысалиев сдержал свое слово и построил для жителей красивую современную остановку. Теперь у таласчан появилась возможность спокойно ждать транспорт, они не будут мокнуть под дождем и снегом. Это замечательно», — отметил Айдар Жузупбеков.

Местные жители рассказали, что в Таласе не строили остановки уже много лет. По их словам, старые почти все разрушены. Они очень рады, что «Бакай Банк» вносит свой посильный вклад в развитие инфраструктуры города.

«Всем жителям стало удобно ездить на рынок, потому что теперь возле него построили остановку. Особенно комфортно детям и женщинам останавливать маршрутные такси и ждать транспорт. Спасибо, мы очень рады», — рассказал житель Таласа Аманбек Туралиев.

Местоположение новых остановок: пересечение улиц Оторбаева и Карла Маркса, пересечение улиц Бердике Баатыра и Токтогула.

Сайт: www.bakai.kg

***ОАО «Бакай Банк» 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.