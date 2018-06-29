Международный аэропорт «Иссык-Куль» торжественно принял первый рейс из Оша

В Международном аэропорту «Иссык-Куль» 29 июня торжественно встретили первый рейс из южной столицы Кыргызстана.

Авиакомпания «Тез Джет» доставила 87 пассажиров по направлению Ош — Тамчи на самолете RG 85 (бортовой номер EX 27003).

Этот рейс будет регулярным и выполняться 3 раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.

Узнать расписание рейсов и заказать билеты можно на сайте авиакомпании.













В летнем сезоне-2018 Международный аэропорт «Иссык-Куль» примет также регулярные рейсы следующих авиакомпаний: