Международный аэропорт «Иссык-Куль» 21 июня открывает туристический сезон

Туристический сезон-2018 откроет рейс из Новосибирска. Первых пассажиров аэропорт «Иссык-Куль» примет 21 июня. Российская авиакомпания S7 планирует 2 рейса в неделю – по средам и субботам.

22 июня аэропорт примет рейс из Оша авиакомпании Tez Jet Airlines . Регулярный рейс Ош – Иссык-Куль – Ош будет осуществляться 3 раза в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям.

Также в этот день, 22 июня, авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» планирует начать выполнять рейсы из Ташкента (по вторникам и пятницам).

А 29 июня аэропорт «Иссык-Куль» начнет принимать рейсы из Алматы (Казахстан), которые будет выполнять авиакомпания QAZAQ Аir. Рейс будет осуществляться 2 раза в неделю – по понедельникам и пятницам.