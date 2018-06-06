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Бизнес

Международный аэропорт «Иссык-Куль» 21 июня открывает туристический сезон

Туристический сезон-2018 откроет рейс из Новосибирска. Первых пассажиров аэропорт «Иссык-Куль» примет 21 июня. Российская авиакомпания S7 планирует 2 рейса в неделю – по средам и субботам.
 
22 июня аэропорт примет рейс из Оша авиакомпании Tez Jet Airlines. Регулярный рейс Ош – Иссык-Куль – Ош будет осуществляться 3 раза в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям.
 
Также в этот день, 22 июня, авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» планирует начать выполнять рейсы из Ташкента (по вторникам и пятницам).
 
А 29 июня аэропорт «Иссык-Куль» начнет принимать рейсы из Алматы (Казахстан), которые будет выполнять авиакомпания QAZAQ Аir. Рейс будет осуществляться 2 раза в неделю – по понедельникам и пятницам.
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