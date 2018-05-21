Компанию Samsung можно без сомнений назвать одним из самых клиентоориентированных производителей мобильных телефонов. Широкая линейка устройств удовлетворит любой спрос.

Теперь в офисах обслуживания Beeline можно приобрести Samsung J2 Prime — демократичный смартфон, на который вам определенно нужно обратить внимание.

Samsung Galaxy J2 Prime продолжает традиции своего предшественника Samsung Galaxy J2 — бюджетный, стильный, с большим экраном, достойной эргономикой и достаточно неплохими камерами. Это идеальный смартфон на каждый день.

Фото www.samsung.com

J2 Prime стал первым смартфоном от корейской компании Samsung, который поставляется с чипсетом MediaTek. Многие производители давно используют данные процессоры в своих устройствах, и все отмечают их отличную работу. Такие процессоры не перегреваются, шустро работают и стоят гораздо дешевле аналогичных чипов.

Samsung J2 Prime идеально подойдет вам, если необходим оптимальный по цене и качеству смартфон для связи и работы.

Память устройства составляет 8 Gb, но ее можно увеличить за счет карты памяти объемом до 256 Gb, так что не переживайте, места хватит и для фоточек, и для документов.

Фото www.samsung.com

Кстати, о фотографиях. Смартфон оснащен основной камерой на 8 Мп, которая успешно передает натуральные цвета и достойно показывает себя во время съемки в условиях недостаточной освещенности. Фронтальная камера тоже производит отличное впечатление. Кроме того что разрешение камеры составляет 5 Мп, так она еще и оснащена собственной вспышкой, которая позволит вам делать более яркие и красочные фотографии, особенно в темноте. Из спящего режима камеру можно запустить двойным нажатием на кнопку «Домой», теперь вы не пропустите ни одно важное мгновение.

Фото www.samsung.com

А с функцией «Вызовы по Wi-Fi» вам больше не нужно беспокоиться о покрытии мобильной сети — каждая Wi-Fi-точка доступа превращается в персональную базовую станцию, мгновенно расширяющую покрытие мобильной сети.

Еще одним существенным преимуществом данного смартфона можно назвать его цену.

Телефон можно приобрести в офисах продаж и обслуживания Beeline всего за 7 500 сомов.