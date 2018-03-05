Готовимся к главному женскому дню: идеи подарков на 8 Марта

Международный женский день стремительно приближается, и вопрос, какой же подарок на 8 Марта сделать маме, бабушке, сестре или подруге, становится все более животрепещущим. Сеть магазинов O!Store​ решила помочь с выбором презента, сделав подборку подарков на все случаи жизни.

Смартфон LG V30+ по акции

Хотите приятно удивить на 8 Марта? Купите новый смартфон по акции! Смартфон LG V30+ в красивых цветах Lavender и Magenta создаст весеннее праздничное настроение.Тем более что при покупке суперфлагмана LG V30+ вы получаете второй смартфон LG Q6a в подарок. Можно, к примеру, один смартфон подарить вашей спутнице, второй — маме. Ознакомиться с подробными характеристиками LG V30+ можно в нашем видеообзоре.

Стоимость: в магазинах O!Store стоимость LG V30+ со 128 ГБ встроенной памяти составляет 55 990 сомов, при этом покупатель получает LG Q6a в подарок, который продается отдельно за 15 990 сомов.

Смартфоны Huawei

При покупке смартфонов Huawei в O!Store вас также ждет приятный бонус — до 1 000 сомов на мобильный счет! Для праздничной акции мы отобрали яркие смартфоны Huawei Y3 2017, Huawei P9 Lite mini, Huawei Mate 10 Lite. Среди них не составит труда выбрать именно тот, который лучше всего подойдет вашей даме.

Стоимость от 6 990 сомов.

​​​Смартфон O!Phone 4G PRO

O!Phone 4G PRO — очень приятный на вид и с мощной начинкой внутри станет настоящей рабочей лошадкой для тех, кому нужен надежный и прочный смартфон. Телефон на базе ОС Android с четырехъядерным процессором дают возможность в полной мере использовать нужные в современном мире приложения: Skype, WhatsApp и Viber, Instagram, Facebook или «Одноклассники». На них можно играть в любимые игры, слушать музыку или смотреть видео. Смартфоны поддерживают карты памяти до 32Гб. Ознакомиться с подробными характеристиками O!Phone 4G PRO можно в нашем видеообзоре.

Кроме того, при покупке смартфона предоставляется приятный бонус — 300 сомов на баланс.

Стоимость: 6 490 сомов.

Внешние аккумуляторы

Вы никогда не потеряете связь со своей подругой, если подарите ей дополнительный источник питания для смартфона. Компактный внешний универсальный аккумулятор полностью зарядит мобильный телефон или фотокамеру. Она обязательно будет его брать с собой в дорогу — под рукой всегда будет надежный источник питания и напоминание о вашей заботе.

Стоимость от 800 сомов.

​​Монопод

Этот подарок оценят настоящие любительницы селфи. Cелфи-палка давно стала незаменимым девайсом для тех, кто любит делать автопортреты на смартфоны. С ним можно делать селфи как личные, так и большой компании друзей, снимать из окна автомобиля на ходу и «подлавливать» интересные яркие моменты вашей жизни.

Стоимость от 400 сомов.​

Ознакомиться с адресами магазинов O!Store можно на сайте. А если просто катастрофически не хватает времени, заходите на сайт ostore.kg, выбирайте подарок онлайн, и его максимально быстро доставят вам прямо домой или в офис в пределах Бишкека. Звоните по телефону 0705 007 000, здесь вам подскажут, как оформить заказ.