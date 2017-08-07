В районе Ак-Орго открылся супермаркет Globus

В Бишкеке 4 августа в районе Ак-Орго состоялось торжественное открытие нового супермаркета Globus. Расположился он по адресу: улица Гагарина, 276/1, пересекает Т.Фрунзе.

Масштабные открытия гипер- и супермаркетов сети – уже добрая традиция и настоящий праздник для горожан. Торжественное мероприятие, приуроченное к открытию супермаркета, посетило более 7 000 человек. На протяжении дня гостей развлекали зажигательные фьеки из шоу-балета Status, дуэт NonStop и кубинская группа BladeStars. Зрители с удовольствием участвовали в конкурсах и получали вкусные подарки.









Также все желающие могли получить накопительные карты, которые позволяют экономить на покупках, собирая бонусы.

Накопительные карты можно бесплатно получить в любом гипер- или супермаркете сети, заполнив специальную анкету на информационной стойке. К слову, анкету можно забрать с собой, заполнить дома и принести обратно в магазин, получив взамен карту. Держатели накопительных карт получают не только специальные скидки, возможность участия в различных акциях, но и ряд дополнительных преимуществ.





К примеру, автоматически включаются в специальную программу для постоянных покупателей «Больше бонусов — ниже цены!». Участие в программе лояльности позволяет накапливать бонусные баллы и расплачиваться ими за покупки. Также именинники получают скидку в размере 30 процентов на часть товаров производства гипермаркета Globus, элитную алкогольную продукцию и товары для праздника. А еще гипер- или супермаркет дарит полезные и приятные подарки в дни рождения взрослых и детей.

«Мы знаем, как долго ждали открытия очередного супермаркета жители района Ак-Орго. Для нас это тоже большой праздник. Мы стремимся создавать комфортные и удобные условия для совершения выгодных покупок во всех частях нашего города для удобства любимых покупателей. Стоит отметить, очень скоро в Бишкеке откроются еще два супермаркета, созданных в лучших традициях нашей сети. Надеюсь, жители города получили удовольствие от открытия Globus-Ак-Орго. Потому что для нас каждое мероприятие – особый момент, когда мы можем подружиться с покупателями и порадовать собравшихся подарками и развлечениями», — отметила руководитель отдела маркетинга сети Globus Ксения Кочергина.

Очередной проект Globus – это 800 квадратных метров торговой площади, просторные проходы, 5 касс, удобная парковка.

В новом супермаркете жители Бишкека смогут купить все необходимое: свежие продукты питания, товары для дома и сада, мыло-моющие средства и многое другое. Подчеркнем, особое внимание в гипер- и супермаркетах уделяется собственному производству. Производственный цех предлагает покупателям более двадцати видов хлеба, свыше двадцати наименований салатов и готовых горячих блюд. Цех также выпускает полуфабрикаты и кондитерские изделия.

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