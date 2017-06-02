ОсОО «Aimar Energy» разъяснило ситуацию с ремонтом ГЭС Кыргызстана

ОсОО «Aimar Energy» разъяснило ИА «24.kg» ситуацию с ремонтом ГЭС Кыргызстана

По словам генерального директора компании Темирбека Ниязова, заявку на участие подавала российская компания «Гидроремонт ВВК», которая обеспечит основной инженерный состав. ОсОО «Aimar Energy» привлечено в качестве субподрядной организации. Ответственность за качество работ ложится на «Гидроремонт ВКК».

Следовательно, тендерная комиссия должна была рассматривать только заявку российской компании, которая проходит по всем квалификационным требованиям, имеет необходимый объем выполнения аналогичных работ. «У Aimar Energy нет такого объема работ, поэтому ремонт мы планировали выполнять совместно», — пояснил Темирбек Ниязов.

Планируется провести ремонт оборудования Токтогульской, Шамалды-Сайской, Уч-Курганской, Ат-Башинской ГЭС на общую стоимость 43,5 миллиона сомов.

Напомним, эксперт Расул Умбеталиев обвинил Темирбека Ниязова в том, что тот угрожал первому заместителю генерального директора ОАО «Электрические станции» Бердибеку Боркоеву, прикрываясь именем Сапара Исакова и говоря, что якобы решение о присуждении победы в тендере принято сверху. «Мы обратились с письмом в аппарат президента КР, Антикоррупционную службу, в Национальный энергохолдинг. После этого тендерная комиссия принимает решение в пользу «Гидроремонт ВКК». Высказывания Расула Умбеталиева необоснованны и не соответствуют действительности», — отметил он.

Заявки на участие в тендере подали семь компаний. Наименьшую стоимость предложила российская компания «Гидроремонт ВКК». Она намеревалась привлечь субподрядную организацию, но последняя не соответствовала требованиям. В связи с этим тендерная комиссия отклонила заявку и присудила победу следующей компании — ОАО «Нарынспецгидроэнергомонтаж». «Гидроремонт ВКК» подала жалобу в Департамент государственных закупок, и независимая комиссия присудила победу ей. Но «НарынСГЭМ» подал встречную жалобу. В результате процедуру заключения договора приостановили.

Компания «Гидроремонт ВКК» оценила работы в 20 миллионов сомов, а ОАО «Нарынспецгидроэнергомонтаж» — почти в 28 миллионов сомов. «То, что мы оценили работы в такую сумму, — решение компании. Привязывать цену к качеству неразумно. «Гидроремонт ВКК» имеет объем работ на 11 миллиардов рублей. Рентабельно или нет, решает компания. По ценовой политике не должно быть сомнений. Если будут отставания по графику или качеству, отвечать будем мы», — заверил Темирбек Ниязов.