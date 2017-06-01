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Общество

Ремонт ГЭС Кыргызстана намерены доверить компании, которая не имеет опыта

Ремонт ГЭС Кыргызстана намерены доверить компании, которая не имеет опыта. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщил эксперт Расул Умбеталиев.

По его словам, российская компания «Гидроремонт ВКК» практически в два раза занизила стоимость работ. «Закралось сомнение, что она формально проведет ремонт. Тем более она привлекает подрядчика, у которого нет опыта работы выполнения аналогичных работ. «Гидроремонт ВКК» является дочерней компанией «РусГидро», которая обещала построить Верхненарынский каскад ГЭС и не сделала этого», — сказал Расул Умбеталиев.

Планируется провести ремонт оборудования Токтогульской, Шамалдысайской, Уч-Курганской, Ат-Башинской ГЭС на общую стоимость в 43,5 миллиона сомов.

Он добавил, что независимая комиссия вынесла решение, что «Электрические станции» необоснованно отклонили заявку российской компании и присудили победу ОАО «Нарынспецгидроэнергомонтаж». Департамент государственных закупок приостановил процедуру.

«Несмотря на это, первый заместитель генерального директора «Электрических станций» Бердибек Боркоев написал письма директорам ГЭС на заключение договора с российской компанией. Его решение незаконно, так как нет окончательного решения», — пояснил эксперт.

Он отметил, что заместитель генерального директора компании действует по согласованию с Сапаром Исаковым и Айбеком Калиевым, которые связаны с «РусГидро». «Это не мои слова, это говорил Темир Ниязов — директор подрядной организации. Боркоева заставили написать эти письма», — сказал Расул Умбеталиев.
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