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Бизнес

Подарки в O!Store: наушники к смартфонам Xiaomi и POCO

Планируете обновить смартфон перед началом нового учебного или рабочего сезона? Сеть O!Store запустила очередную выгодную акцию для своих клиентов.

Только в августе при покупке смартфона Xiaomi или POCO каждый покупатель получает беспроводные наушники в подарок.

В акции участвуют актуальные и топовые модели:

  • POCO F8 Pro, POCO F8 Ultra, POCO M8 5G, POCO X8 Pro;

  • Xiaomi Redmi Note 15 и Xiaomi Redmi Note 15 Pro.

Максимум комфорта и выгоды

O!Store берет на себя все заботы, чтобы покупка нового девайса была легкой.

  • Удобная рассрочка: обновляйте девайс прямо сейчас на выгодных условиях.

  • Бесплатная доставка по Бишкеку: курьер привезет заказ прямо к вашей двери.

  • Подарочный интернет +20 ГБ: бонус при оформлении заказа на сайте ostore.kg или через O!Market в приложении «Мой О!».

Гарантия и безопасность

Покупая смартфоны в O!Store, вы полностью защищены. Сеть работает напрямую с производителями и на 100 процентов гарантирует официальный ввоз устройств на территорию КР с официальной регистрацией в Государственной системе идентификации.

Подробности акции и заказ – в магазинах O!Store и на сайте ostore.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.

Кредит предоставляет ОАО «О!Банк», который может отказать в его предоставлении.

Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024. Подробнее на obank.kg. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/384311/
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