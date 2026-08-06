Подарки в O!Store: наушники к смартфонам Xiaomi и POCO

Планируете обновить смартфон перед началом нового учебного или рабочего сезона? Сеть O!Store запустила очередную выгодную акцию для своих клиентов.

Только в августе при покупке смартфона Xiaomi или POCO каждый покупатель получает беспроводные наушники в подарок.

В акции участвуют актуальные и топовые модели:

POCO F8 Pro, POCO F8 Ultra, POCO M8 5G, POCO X8 Pro;

Xiaomi Redmi Note 15 и Xiaomi Redmi Note 15 Pro.

Максимум комфорта и выгоды

O!Store берет на себя все заботы, чтобы покупка нового девайса была легкой.

Удобная рассрочка: обновляйте девайс прямо сейчас на выгодных условиях.

Бесплатная доставка по Бишкеку: курьер привезет заказ прямо к вашей двери.

Подарочный интернет +20 ГБ: бонус при оформлении заказа на сайте ostore.kg или через O!Market в приложении «Мой О!».

Гарантия и безопасность

Покупая смартфоны в O!Store, вы полностью защищены. Сеть работает напрямую с производителями и на 100 процентов гарантирует официальный ввоз устройств на территорию КР с официальной регистрацией в Государственной системе идентификации.

Подробности акции и заказ – в магазинах O!Store и на сайте ostore.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.

Кредит предоставляет ОАО «О!Банк», который может отказать в его предоставлении.

Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024. Подробнее на obank.kg.





