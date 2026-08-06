Как заработать на акциях удаленно: интервью с директором Freedom Broker

В рамках программы «Правительственные акселераторы» кабинет министров упростил доступ к финансовым услугам на рынке ценных бумаг, создав возможность для граждан Кыргызстана и иностранных граждан удаленно открывать брокерские счета и инвестировать в ценные бумаги на фондовом рынке. Данное новшество начало работать с 7 июля.

В интервью 24.kg директор Freedom Broker Kyrgyzstan Медетбек Назаралиев рассказал, что значит это новшество для клиентов, брокерских компаний, а также в целом для экономики страны.

Фото Freedom Broker Kyrgyzstan. Медетбек Назаралиев

Freedom Broker Kyrgyzstan — часть международного холдинга Freedom Holding Corp., который котируется на американской бирже NASDAQ. Это единственный брокер из стран СНГ, представленный на NASDAQ. Холдинг работает в 22 странах, капитализация компании составляет 8,5 миллиарда долларов.

— Что изменилось для клиентов с введением удаленной идентификации?

— Последние реформы кардинально меняют отношение к фондовому рынку, он становится доступным для всех граждан.

До принятия новых правил человеку, чтобы открыть брокерский счет, необходимо было прийти в офис компании с паспортом, заключить договор в бумажном виде. Учитывая, что офисы брокерских компаний есть только в Бишкеке, то регионы оставались за бортом. А теперь инвестиционные услуги стали более доступными для граждан КР и для иностранных граждан.

— Расскажите, как происходит открытие брокерского счета удаленно? Сколько времени это занимает?

— Сидя дома или в офисе, вы просто скачиваете мобильное приложение брокера, проходите удаленную идентификацию и все. Через мобильное приложение начинаете покупать и продавать ценные бумаги.

Кстати, раньше, помимо бумажного договора об открытии счета, человек каждый раз должен был приезжать в офис брокерской компании и подписывать поручение на продажу и покупку ценных бумаг. Но в нашей компании доступно мобильное приложение, чтобы людям было удобнее инвестировать. Раньше на нашем рынке не было технологических брокерских компаний, и вот в 2024 году, когда Freedom Holding Corp, зарегистрированный в США, принял решение создать дочернюю компанию в Кыргызстане, здесь появились технологии.

Человеку лишь нужно скачать приложение брокерской компании, ввести почту и пароль, ввести данные паспорта. Система сверяет данные с государственным реестром национальных паспортов граждан КР, ранее у нас к нему доступа не было. Также из приложения «Тундук» выгружается справка с места жительства. После автоматизированной проверки открывается счет, клиент может его пополнить его с банковской карты и начать покупать или продавать ценные бумаги.

Как открыть брокерский счет удаленно Скачать мобильное приложение брокерской компании. Ввести почту и пароль, затем данные паспорта. Система сверяет данные с государственным реестром национальных паспортов граждан КР, из «Тундука» выгружается справка с места жительства, клиент автоматически проверяется по базам (санкции, причастность к экстремистской деятельности), распознаются дипфейки. После автоматизированной проверки счет открыт — его можно пополнить с банковской карты и начать покупать или продавать ценные бумаги. Срок: несколько минут. Стоимость открытия счета: бесплатно.

— Какие категории граждан могут не пройти проверку и как защищены данные клиентов?

— Удаленная идентификация сделала проверку надежнее, чем было ранее, когда это делалось вручную. При идентификации система автоматически проверяет клиента по всем базам, не причастен ли человек к экстремистской деятельности и не находится ли он под международными санкциями. Раньше, работая с бумажными документами, риск пропустить подозрительное лицо был выше. Система распознает дипфейки и видит, на самом ли деле это тот человек, чьи паспортные данные введены. Аккаунты защищены двухфакторной аутентификацией, при попытке входа с другого устройства владельцу мгновенно приходит уведомление. Наряду с облегчением регистрации клиентов усилены требования к информационным системам брокеров.

— Процесс стал легче и для иностранцев. Какова процедура была ранее и как сейчас для них изменилась ситуация?

— Для нерезидентов Кыргызстана ситуация была еще сложнее. Если они заинтересовались покупкой акций и облигаций наших компаний, они должны были приехать в Кыргызстан, встать на учет в ЦОН, потом прийти в офис брокерской компании и открыть счет. Представляете, какой путь должен был проделать иностранец, чтобы попробовать купить акции в Кыргызстане. Целесообразности не было, и мы таким образом ограничивали наш рынок от зарубежных инвесторов. А теперь и они могут у себя в стране пройти удаленную идентификацию и открыть брокерский счет, не приезжая в Кыргызстан.

— Нужна ли для удаленной идентификации последняя модель Iphone, или система сработает и на бюджетном смартфоне? С какой суммы можно начинать?

— Это можно делать с любого телефона, на который можно скачать приложение, независимо от того, дорогой это телефон или нет.

Многие люди, когда слышат слова инвестиции, международный рынок, ценные бумаги, акции, облигации, думают, что это только для богатых, кто накопил определенный капитал, или же для профессионалов, которые в этом разбираются. На самом деле, брокерский счет скоро станет таким же, как и банковский счет. Сегодня благодаря мобильным приложениям нет барьеров или ограничений по сумме входа.

Например, чтобы инвестировать в недвижимость, у человека должен быть какой-то базовый капитал, правильно? Как минимум 30 процентов стоимости жилья. Но это достаточно большой порог для любого гражданина. По другим секторам бизнеса тоже везде есть определенный порог. А в инвестициях в ценные бумаги этого нет. При этом люди учатся управлять расходами и вместо лишних трат покупают акции, хотя бы по одной штуке. При необходимости денег можно продавать столько акций, сколько нужно, а не снимать все деньги со счета.

— С какой целью кабинет министров вводит такие новшества, в чем польза для власти?

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— Экономика страны получает длинные активные деньги, потому что граждане, покупая акции или облигации отечественных компаний, отчасти их финансируют. Предприятия, получая эти деньги, начинают развивать свой бизнес, создавать рабочие места. То есть объем услуг и товаров становится больше. И таким образом деньги активно работают. Когда зарубежные инвесторы видят, что население активно инвестирует на своем фондовом рынке, они охотнее идут в такие страны. А если инвестор видит, что фондовый рынок слабо развит, торгующих компаний и открытых брокерских счетов мало, он начинает беспокоиться за свои деньги.

— Сколько стоят услуги брокера и изменились ли они после введения удаленной идентификации?

— Скачать мобильное приложение, открыть брокерский счет и начать получать информацию, аналитику, что происходит на фондовом рынке — это все бесплатно.

Комиссия взимается лишь со сделок, совершаемых человеком. В стоимость комиссии входит оплата услуг персонального менеджера, который помогает клиентам разобраться в мире инвестиций. Если же человек уже знаком с этой сферой и сам готов инвестировать на фондовом рынке, то комиссия намного дешевле. Информация о тарифах доступна на сайте нашей компании.

— Планирует ли ваша компания вводить другие новшества для удобства клиентов?

— Конечно. Например, из поступающих в нашу техподдержку вопросов самый главный — как разобраться в мире инвестиций, что купить? Мы поняли, что все нуждаются именно в обучении. И мы в этом плане сейчас активно работаем над тем, чтобы проводить различные тренинги по основам инвестирования на фондовом рынке, до конца года активную работу будем проводить именно в регионах, чтобы у населения было понимание, с чего начать, как купить первую ценную бумагу, как сделать первые шаги, как выбрать правильного брокера.

Кроме этого, мы сейчас на этапе интеграции с Кыргызской фондовой биржей, после которой в нашем мобильном приложении наряду с азиатскими рынками, европейским, американским и другими рынками появится раздел «кыргызский рынок», где можно будет приобрести ценные бумаги компаний, которые торгуют на площадке Кыргызской фондовой биржи. Отечественные бумаги можно покупать и сейчас в нашем мобильном приложении, но система сложнее, полуавтоматизированная. Человек подает заявку в нашем мобильном приложении, а мы ее исполняем на площадке Кыргызской фондовой биржи. Но как завершится процесс интеграции, это все будет в автоматизированном виде.

— Акциями каких кыргызстанских компаний ваши клиенты интересуются чаще всего?

— Нашим клиентам мы в первую очередь предлагаем государственные ценные бумаги, как наиболее защищенный инструмент. Интересуются и нашими отечественными компаниями, в которые можно вложиться. Но сейчас мы не можем похвастаться большим перечнем акций, облигаций наших компаний. И мы со своей стороны активно работаем с Кыргызской фондовой биржей, чтобы у нас на локальной площадке появилось много инструментов для инвестирования.

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В листинге Кыргызской фондовой биржи открыто публикуется вся финансовая отчетность по нашим компаниям, и человек может сделать какой-то анализ. Мы планируем увеличить объем аналитической информации по отечественным компаниям, как, например, у зарубежных компаний, когда клиенты прямо в приложении могут увидеть всю информацию — историческую цену на акции, когда она росла, падала, какие дивиденды компания платила, сколько брокеров советуют сейчас покупать акции этой компании, а сколько, наоборот, продавать, то есть все существенные факты и финансовые отчетности. Информация уже проанализирована и выдается клиенту сразу в понятном виде, и любой человек, который даже не умеет читать финансовую отчетность компании, может во всем разобраться. Таким образом легче принять решение и начать инвестировать.

— Вы сказали, что есть страны, где у каждого второго гражданина есть брокерский счет. Есть ли статистика по ситуации в Кыргызстане сейчас и к чему нужно стремиться?

— Данную статистику может озвучить регулятор. Могу сказать только, сколько человек пользуются услугами нашей компании. Но в целом по стране могу предположить, что эта цифра намного ниже, чем в соседних странах. Я думаю, что к увеличению надо идти постепенно, например, поставить цель до конца 26 года, что у 5 процентов населения были инвестиционные счета. И каждый год ставить новую цель, чтобы в ближайшие годы у 30 процентов населения были открыты инвестиционные счета.

Тогда и у наших компаний появится хорошая возможность, они начнут размещать свои ценные бумаги на фондовом рынке и будут активнее привлекать инвестиции, а у населения будет возможность приумножать свои сбережения.

Тем более в Кыргызстане наилучшие условия для инвестирования в ценные бумаги. Если человек покупает ценные бумаги, которые находятся в листинге Кыргызской фондовой биржи, он освобождается от налогов. Недавно еще появилась возможность открывать индивидуальные инвестиционные счета, если человек постоянно в течение трех лет инвестирует, то он может претендовать на налоговый вычет.

— Что бы вы посоветовали человеку, который хочет начать инвестировать, но боится доверять свои данные и деньги приложению?

— Начать стоит с поиска информации о брокерских компаниях, почитать отзывы. Можно даже на сайте Финнадзора, узнать информацию про эту компанию, зарегистрирована ли она в Кыргызстане, есть ли у нее лицензия для работы брокером. Можно просто позвонить в эту брокерскую компанию и проверить, отвечают ли там вообще на звонки, консультируют ли. То есть сначала провести базовую проверку. После выбора брокера первый шаг — это проконсультироваться в компании. А далее уже можно открыть счет и начать пробовать инвестировать в ценные бумаги.