В Кыргызстане очередной всплеск активности телефонных мошенников, использующих простую, но по-прежнему эффективную схему обмана. Они звонят абонентам, представляются сотрудниками мобильного оператора и заявляют: «Срок действия вашей SIM-карты истекает».

Мобильный оператор О! официально заявляет: у SIM-карты НЕТ срока годности! Она работает бессрочно, пока вы ею пользуетесь, и ее невозможно и не нужно «продлевать» по телефону.

Внимание: злоумышленники нацелены на ваши деньги! После запугивания блокировкой номера они заявляют, что для «актуализации договора» необходимо дополнительно закрепить, обновить или подтвердить ваши банковские данные. Их цель одна — выманить у вас SMS-код подтверждения, пароль или реквизиты карты, чтобы получить доступ к вашему мобильному банкингу и украсть деньги.

Правила безопасности, которые спасут ваши сбережения:

НИКОМУ и НИКОГДА не сообщайте SMS-коды, пароли и данные карт! Настоящие сотрудники банка или мобильного оператора не запрашивают эти данные по телефону.

Никаких проверок по звонку. Любая актуализация персональных или банковских данных проводится строго через официальное приложение «Мой О!» либо при вашем личном визите в любой магазин O!Store или офис O!Bank с паспортом.

Если вам поступил подобный звонок и неизвестные начинают торопить вас, пугать отключением связи или потерей денег, просто положите трубку.

Мобильный оператор О! в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами КР на постоянной основе реализует комплекс масштабных превентивных мер: регулярно публикуются предупредительные материалы в СМИ и социальных сетях с участием известных блогеров, а также осуществляются адресные SMS-рассылки для абонентов. Несмотря на системную профилактическую работу, направленную на повышение цифровой грамотности населения, граждане, к сожалению, под психологическим давлением мошенников продолжают пренебрегать правилами безопасности и попадаться на их уловки.

Будьте бдительны и не дайте себя обмануть!

ООО «НУР Телеком». Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016: № 16-0062-КР, 16-0063-КР.