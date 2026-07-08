В Кыргызстане очередной всплеск активности телефонных мошенников, использующих простую, но по-прежнему эффективную схему обмана. Они звонят абонентам, представляются сотрудниками мобильного оператора и заявляют: «Срок действия вашей SIM-карты истекает».
Мобильный оператор О! официально заявляет: у SIM-карты НЕТ срока годности! Она работает бессрочно, пока вы ею пользуетесь, и ее невозможно и не нужно «продлевать» по телефону.
Внимание: злоумышленники нацелены на ваши деньги! После запугивания блокировкой номера они заявляют, что для «актуализации договора» необходимо дополнительно закрепить, обновить или подтвердить ваши банковские данные. Их цель одна — выманить у вас SMS-код подтверждения, пароль или реквизиты карты, чтобы получить доступ к вашему мобильному банкингу и украсть деньги.
Правила безопасности, которые спасут ваши сбережения:
-
НИКОМУ и НИКОГДА не сообщайте SMS-коды, пароли и данные карт! Настоящие сотрудники банка или мобильного оператора не запрашивают эти данные по телефону.
-
Никаких проверок по звонку. Любая актуализация персональных или банковских данных проводится строго через официальное приложение «Мой О!» либо при вашем личном визите в любой магазин O!Store или офис O!Bank с паспортом.
Если вам поступил подобный звонок и неизвестные начинают торопить вас, пугать отключением связи или потерей денег, просто положите трубку.
Мобильный оператор О! в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами КР на постоянной основе реализует комплекс масштабных превентивных мер: регулярно публикуются предупредительные материалы в СМИ и социальных сетях с участием известных блогеров, а также осуществляются адресные SMS-рассылки для абонентов. Несмотря на системную профилактическую работу, направленную на повышение цифровой грамотности населения, граждане, к сожалению, под психологическим давлением мошенников продолжают пренебрегать правилами безопасности и попадаться на их уловки.
Будьте бдительны и не дайте себя обмануть!
ООО «НУР Телеком». Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016: № 16-0062-КР, 16-0063-КР.