10:59
USD 87.45
EUR 100.13
RUB 1.08
Бизнес

Плати одним касанием! MegaPay продлевает раздачу NFC-стикеров до конца 2025 года

Если ваш смартфон не поддерживает NFC, не беда! MegaPay продолжает дарить бесплатные NFC-стикеры до 31 декабря 2025 года, чтобы каждый мог наслаждаться современными бесконтактными платежами легко и удобно.

Что такое NFC-стикер?

Это маленькое устройство с большими возможностями: просто прикрепите его к телефону и оплачивайте покупки одним касанием. Работает даже на смартфонах без встроенного NFC!

Почему стоит успеть за своим стикером:

— Совершенно бесплатно — ноль затрат, максимум удобства.
— Молниеносная оплата — просто поднесите к терминалу.
— Высокая защита данных — безопасность как у банковской карты.
— Универсальность — подходит для любых моделей телефонов.

Кто может получить?

Пользователи приложения MegaPay, у которых:

— оформлена виртуальная карта «MEGA ЭЛКАРТ» от ОАО «Айыл Банк»;
— смартфон на iOS или Android без встроенного NFC.

Обратите внимание: один бесплатный стикер — на один ИНН. Повторная выдача не предусмотрена.

Получить NFC-стикер можно в следующих центрах продаж и обслуживания MEGA:

  • проспект Чуй, 155, «ЦУМ-Айчурек», бутик В17;

  • улица Юнусалиева, 177/2, ТЦ Beta Stores — 2;

  • проспект Чингиза Айтматова, 3, ТЦ Asia Mall, 0-й этаж;

  • улица Суюмбаева, 123, головной офис MEGA;

  • улица Киевская, 148, «Бишкек Парк», 0-й этаж;

  • улица Горького, 27/1, Vefa Center, 1-й этаж, бутик № 20;

  • улица Ибраимова, 115, «Дордой Плаза»;

  • улица Юнусалиева, 185/1;

  • город Ош, проспект Масалиева, 2 (ориентир — памятник Каныкей);

  • город Джалал-Абад, проспект Т.Байзакова, 57.

Количество стикеров ограничено!

Не упустите шанс сделать ваш смартфон еще «умнее» — с MegaPay!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/338182/
просмотров: 199
Версия для печати
Материалы по теме
Exclusive от MEGA! Ваш номер — ваша визитная карточка
MEGA предлагает выгодные условия роуминга для путешествий
MEGA объединяет болельщиков — и на стадионе с Wi-Fi, и онлайн в MegaTV
«Специальное предложение» от MEGA — свобода быть на связи всегда и везде
Стабильная связь и высокая скорость интернета — MEGA обновляет 4G
MEGA объединяет болельщиков: бесплатный Wi-Fi на матчах и трансляции в MegaTV
Заботьтесь о себе и близких: оформите полис ОМС через MegaPay
«Все кинотеатры + ТВ» от MEGA — весь контент в одном доступе
Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и фанатов соцсетей от MEGA
Без очередей и касс: оплачивайте услуги Минстроя через MegaPay
Популярные новости
Пакистанские инвесторы просят президента защитить их&nbsp;от&nbsp;вымогательства Пакистанские инвесторы просят президента защитить их от вымогательства
MBANK обновился: быстрый вход, новые функции и&nbsp;удобное управление финансами MBANK обновился: быстрый вход, новые функции и удобное управление финансами
На&nbsp;сайте kt.kg стала доступна оплата услуг по&nbsp;QR-коду На сайте kt.kg стала доступна оплата услуг по QR-коду
&laquo;Айыл Банк&raquo; первым в&nbsp;КР внедрил цифровую систему оплаты услуг &laquo;АБиллинг&raquo; «Айыл Банк» первым в КР внедрил цифровую систему оплаты услуг «АБиллинг»
Бизнес
Плати одним касанием! MegaPay продлевает раздачу NFC-стикеров до&nbsp;конца 2025 года Плати одним касанием! MegaPay продлевает раздачу NFC-стикеров до конца 2025 года
KICB объявляет акцию &laquo;Легкие переводы&nbsp;&mdash; яркий отдых!&raquo; KICB объявляет акцию «Легкие переводы — яркий отдых!»
На&nbsp;связи 27&nbsp;лет: Beeline дарит подарки в&nbsp;свой день рождения На связи 27 лет: Beeline дарит подарки в свой день рождения
Семь сериалов на&nbsp;Wink, которые затягивают. Смотрите бесплатно с&nbsp;&laquo;Комбо&raquo; Семь сериалов на Wink, которые затягивают. Смотрите бесплатно с «Комбо»
1 августа, пятница
10:54
ЮНИСЕФ поддержит детей с инвалидностью в Европе и Центральной Азии ЮНИСЕФ поддержит детей с инвалидностью в Европе и Центр...
10:51
Саморегулируемые организации предлагает создавать в КР Инвестиционный совет
10:49
Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан: что уже сделано
10:38
В Кыргызстане пройдет экофестиваль снежного барса ILBIRS FEST 2025
10:35
Новую госпрограмму по развитию психиатрической службы разработают в КР