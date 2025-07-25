Не знаете, с чего начать вечер? Ловите подборку сериалов, которые в центре внимания прямо сейчас. Все доступно бесплатно в онлайн-кинотеатре Premier, если вы подключили тариф «Переходи на О! Комбо».

Premier — это не просто кинотеатр, а настоящая площадка громких премьер, которые можно смотреть запоем. Здесь — все, что любят зрители: триллеры, комедии, мистические истории и смелые сюжеты, от которых сложно оторваться.

Вот что в топе этим летом!

«Жвачка» — 90-е, двор, друзья и первая любовь. Легкий флер ностальгии и взрослая реальность в одном флаконе.

«Эль Русо» — русский наркобарон в Мексике. Криминальная сага о предательстве, власти и цене легенды.

«Клипот» — мистический триллер, в котором каббала встречается с расследованием. Тайны становятся все ближе.

«Прелесть» — ироничная сатира о блогинге и культе красоты. Где граница между успехом и потерей себя?

«Сны Алисы» — атмосферный детектив о девочке, чьи сны рассказывают больше, чем полиция.

«Эпидемия 2» — продолжение хита. Новый мир, новые правила, новые угрозы.

Все — в хорошем качестве, без рекламы и доступно на смартфоне, планшете или ТВ. Подключайте тариф «Переходи на О! Комбо» в приложении «Мой О!» и выбирайте Premier как одну из бесплатных комбо-опций.

А еще у вас будет:

— безлимит в сети О!

— пакеты минут на другие мобильные сети КР

— стабильный интернет

— две бесплатные комбо-опции на выбор: кинотеатры Premier, Wink, Etnomedia, O!TV, +40 ГБ, подписка Яндекс Плюс или бесплатная раздача Wi-Fi.

Меняйте опции, когда нужно, и составляйте свою комбинацию — все удобно в приложении «Мой О!».

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016.