15:18
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Бизнес

MEGA объединяет болельщиков: бесплатный Wi-Fi на матчах и трансляции в MegaTV

С 17 по 23 июля в Бишкеке и селе Беш-Кунгей пройдет международный футбольный турнир «Турнир четырех наций» среди сборных до 23 лет. В соревнованиях примут участие молодежные команды из Кыргызстана, Омана, Сирии и Бахрейна.

Расписание матчей:

17 июля
Оман — Бахрейн (20.00, «Достук Арена»);
Кыргызстан — Сирия (20.00, стадион имени Д.Омурзакова).

20 июля
Сирия — Бахрейн (20.00, «Достук Арена»);
Кыргызстан — Оман (20.00, стадион имени Д.Омурзакова).

23 июля
Оман — Сирия (20.00, «Достук Арена»);
Кыргызстан — Бахрейн (20.00, стадион имени Д.Омурзакова).

Болельщики на матчах в стадионе имени Д.Омурзакова смогут пользоваться бесплатным Wi-Fi от государственного оператора MEGA. Подключиться просто:

  1. Выберите сеть MEGA_WiFi.
  2. Введите свой номер MEGA.
  3. Получите SMS с кодом.
  4. Введите код и пользуйтесь интернетом без ограничений.

А если не получается прийти на стадион — следите за матчами в прямом эфире через приложение MegaTV. Скачайте его в App Store и Google Play и смотрите трансляции на канале Kyrgyz Sport с любого устройства: смартфона, планшета, компьютера или Smart TV.

Абоненты тарифов линейки «Элдики + MegaTV» могут смотреть трансляции бесплатно — трафик не тарифицируется!

Турнир проводится в рамках подготовки к отборочным матчам Кубка Азии U-23, которые также пройдут в Бишкеке с 1 по 9 сентября.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью и болей за НАШИХ!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/336559/
просмотров: 227
Версия для печати
Материалы по теме
Заботьтесь о себе и близких: оформите полис ОМС через MegaPay
«Все кинотеатры + ТВ» от MEGA — весь контент в одном доступе
Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и фанатов соцсетей от MEGA
Без очередей и касс: оплачивайте услуги Минстроя через MegaPay
Свобода связи и максимум выгоды: тариф «Специальное предложение 500» от MEGA
Не упусти штраф: MegaPay помогает быть в курсе нарушений ПДД
MEGA обеспечила 4G-связью заповедники Сары-Челек и Падыша-Ата
Оплата госпошлины в суд стала проще с MegaPay
MegaPay и Stores.kg запускают выгодную акцию: кешбэк и бесплатная доставка
MEGA обеспечивает связью строительство стратегической железнодорожной магистрали
Популярные новости
MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в&nbsp;ESG по&nbsp;мнению SME Banking Club MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в ESG по мнению SME Banking Club
Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и&nbsp;фанатов соцсетей от&nbsp;MEGA Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и фанатов соцсетей от MEGA
Acıbadem&nbsp;&mdash; ведущий центр трансплантации печени и&nbsp;почек у&nbsp;взрослых и&nbsp;детей Acıbadem — ведущий центр трансплантации печени и почек у взрослых и детей
Половина лета позади&nbsp;&mdash; успейте поймать лучшие моменты на&nbsp;Иссык-Куле с&nbsp;О! Половина лета позади — успейте поймать лучшие моменты на Иссык-Куле с О!
Бизнес
MEGA объединяет болельщиков: бесплатный Wi-Fi на&nbsp;матчах и&nbsp;трансляции в&nbsp;MegaTV MEGA объединяет болельщиков: бесплатный Wi-Fi на матчах и трансляции в MegaTV
&laquo;Элкарт&raquo; и&nbsp;UZCARD запустили прямые денежные переводы между&nbsp;КР и&nbsp;РУз «Элкарт» и UZCARD запустили прямые денежные переводы между КР и РУз
Заботьтесь о&nbsp;себе и&nbsp;близких: оформите полис ОМС через MegaPay Заботьтесь о себе и близких: оформите полис ОМС через MegaPay
&laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; весь контент в&nbsp;одном доступе «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA — весь контент в одном доступе
17 июля, четверг
15:11
Мэр Бишкека проверил незаконную свалку в районе «Орок» и потребовал принять меры Мэр Бишкека проверил незаконную свалку в районе «Орок»...
15:10
На Иссык-Куле водителя скутера, сбившего 7-летнего ребенка, арестовали
15:06
Мэру Оша признались в любви и назвали «скакуном»
15:05
Жители села Таш-Добо заявляют о проблемах с водой, местные власти опровергают
15:03
Детсад за 86 миллионов сомов стоит пустой в селе Александровка Чуйской области