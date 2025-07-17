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Бизнес

Заботьтесь о себе и близких: оформите полис ОМС через MegaPay

В приложении MegaPay, доступном каждому кыргызстанцу, можно легко и удобно оформить полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Теперь не нужно посещать центры семейной медицины (ЦСМ), центры общей врачебной практики (ЦОВП) или территориальные управления Фонда ОМС — все можно сделать через MegaPay!

Что дает Полис ОМС?

Он обеспечивает доступ к ряду льготных медицинских услуг:

  • бесплатные консультации и приемы у врачей в государственных поликлиниках;
  • до 54 видов бесплатных лабораторных и диагностических исследований;
  • лекарственные препараты со скидкой до 50 процентов;
  • реабилитационные и физиотерапевтические процедуры и многое другое.

Как оформить Полис ОМС через MegaPay:

  • скачайте или обновите приложение (доступно для скачивания в App Store и Google Play);
  • зайдите во вкладку «Сервисы» → «Здоровье» → «Оформление и покупка ОМС»;
  • укажите гражданство, срок страхового периода и регион;
  • подтвердите платеж.

Готово!

Полис действует:

  • 12 месяцев — для граждан Кыргызстана;
  • 6 или 12 месяцев — для иностранных граждан и студентов, также для лиц без гражданства, проживающих в стране.

Начало действия — через пять календарных дней после оплаты.

Также в MegaPay вы можете:

  • проверить статус застрахованности по ОМС;
  • оплатить полис за своих родных и близких (при наличии их ИНН).

Заботьтесь о здоровье — своем и своих близких — уже сегодня.

С MegaPay это быстро, удобно и безопасно!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/336542/
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Заботьтесь о&nbsp;себе и&nbsp;близких: оформите полис ОМС через MegaPay Заботьтесь о себе и близких: оформите полис ОМС через MegaPay
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