Заботьтесь о себе и близких: оформите полис ОМС через MegaPay

В приложении MegaPay, доступном каждому кыргызстанцу, можно легко и удобно оформить полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Теперь не нужно посещать центры семейной медицины (ЦСМ), центры общей врачебной практики (ЦОВП) или территориальные управления Фонда ОМС — все можно сделать через MegaPay!
Что дает Полис ОМС?
Он обеспечивает доступ к ряду льготных медицинских услуг:
- бесплатные консультации и приемы у врачей в государственных поликлиниках;
- до 54 видов бесплатных лабораторных и диагностических исследований;
- лекарственные препараты со скидкой до 50 процентов;
- реабилитационные и физиотерапевтические процедуры и многое другое.
Как оформить Полис ОМС через MegaPay:
- скачайте или обновите приложение (доступно для скачивания в App Store и Google Play);
- зайдите во вкладку «Сервисы» → «Здоровье» → «Оформление и покупка ОМС»;
- укажите гражданство, срок страхового периода и регион;
- подтвердите платеж.
Готово!
Полис действует:
- 12 месяцев — для граждан Кыргызстана;
- 6 или 12 месяцев — для иностранных граждан и студентов, также для лиц без гражданства, проживающих в стране.
Начало действия — через пять календарных дней после оплаты.
Также в MegaPay вы можете:
- проверить статус застрахованности по ОМС;
- оплатить полис за своих родных и близких (при наличии их ИНН).
Заботьтесь о здоровье — своем и своих близких — уже сегодня.
С MegaPay это быстро, удобно и безопасно!
Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.