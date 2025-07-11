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Бизнес

От Турции до Китая — выгодные интернет-пакеты от О! в роуминге

Планируете поездку за границу? С выгодными интернет-пакетами от О! вы остаетесь на связи в популярных странах: Казахстан, Россия, Турция, Китай, Саудовская Аравия, ОАЭ, Узбекистан, Вьетнам, Таиланд, Германия, Испания, Франция, Грузия и многих других.

Полный перечень стран, где работает выгодный интернет-роуминг О! можно посмотреть на сайте o.kg.

Каждый пакет действует 30 дней с момента активации. При необходимости — легко докупить дополнительный пакет через приложение «Мой О!» в разделе «Моя связь» — «Услуги» — «Роуминг и международная связь» или с помощью указанных команд.

Можно активировать несколько пакетов, чтобы их трафик суммировался.

Почему это удобно?

  1. Вы на своем номере даже в путешествии, где вас не потеряют родные или партнеры по бизнесу.
  2. Вы платите только за нужный объем трафика и управляете расходами, точно зная, сколько потратите.
  3. Интернет работает сразу по прибытии.

Оставайтесь онлайн там, где вам нужно — с выгодными интернет-пакетами от О! за границей это просто.

Подробнее о новых возможностях в роуминге — таких как «Безлимитный WhatsApp», «Безлимитный Telegram» и услуге «Доверительный интернет-роуминг» — можно узнать на сайте o.kg.

Для удобства путешественников 24/7 доступна онлайн-поддержка О! по номеру WhatsApp 996 705 700 700: https://wa.me/996705700700

Стоимость указана с учетом всех налогов. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/335925/
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