Август — пик вылетов: студенты готовятся к учебе за границей, собирают чемоданы, ищут авиабилеты, чтобы успеть к старту учебного года.

Но также повторяется и другая история — резкий скачок цен на авиабилеты. И если заранее вылет не спланирован, покупка становится серьезным ударом по бюджету.

Лети сейчас — плати потом!

Чтобы снизить финансовую нагрузку, MBANK предлагает удобное решение — сервис MTravel, доступный прямо в мобильном приложении. С его помощью можно:

выбрать авиабилет по нужному направлению;

забронировать его сразу;

оплатить через рассрочку M+ на три месяца — без процентов и переплат;

это особенно актуально для студентов и родителей, которые не готовы оплачивать билеты одной суммой в самый затратный месяц года.

Как это работает?

Откройте приложение MBANK и перейдите в сервис MTravel. Выберите нужный рейс и дату вылета. При оплате выберите вариант «Купить в рассрочку через M+». Билет бронируется сразу — платеж делится на три части. Остальные два платежа списываются автоматически в последующие месяцы.

Пусть сборы будут приятными, а не тревожными

Спланируйте свой перелет заранее и оплатите его в удобной рассрочке через M+ в приложении MBANK.

Теперь вы можете лететь тогда, когда удобно, а платить — постепенно. Без переплат, без спешки, без стресса.



Лицензия № 014 НБ КР.