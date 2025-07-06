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Бизнес

Лети сейчас — плати потом: рассрочка на билеты через MTravel

Август — пик вылетов: студенты готовятся к учебе за границей, собирают чемоданы, ищут авиабилеты, чтобы успеть к старту учебного года.

Но также повторяется и другая история — резкий скачок цен на авиабилеты. И если заранее вылет не спланирован, покупка становится серьезным ударом по бюджету.

Лети сейчас — плати потом!

Чтобы снизить финансовую нагрузку, MBANK предлагает удобное решение — сервис MTravel, доступный прямо в мобильном приложении. С его помощью можно:

  • выбрать авиабилет по нужному направлению;
  • забронировать его сразу;
  • оплатить через рассрочку M+ на три месяца — без процентов и переплат;
  • это особенно актуально для студентов и родителей, которые не готовы оплачивать билеты одной суммой в самый затратный месяц года.

Как это работает?

  1. Откройте приложение MBANK и перейдите в сервис MTravel.
  2. Выберите нужный рейс и дату вылета.
  3. При оплате выберите вариант «Купить в рассрочку через M+».
  4. Билет бронируется сразу — платеж делится на три части.
  5. Остальные два платежа списываются автоматически в последующие месяцы.

Пусть сборы будут приятными, а не тревожными

Спланируйте свой перелет заранее и оплатите его в удобной рассрочке через M+ в приложении MBANK.

Теперь вы можете лететь тогда, когда удобно, а платить — постепенно. Без переплат, без спешки, без стресса.


MBANK — Первый цифровой!


Лицензия № 014 НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/335311/
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