Август — пик вылетов: студенты готовятся к учебе за границей, собирают чемоданы, ищут авиабилеты, чтобы успеть к старту учебного года.
Но также повторяется и другая история — резкий скачок цен на авиабилеты. И если заранее вылет не спланирован, покупка становится серьезным ударом по бюджету.
Лети сейчас — плати потом!
Чтобы снизить финансовую нагрузку, MBANK предлагает удобное решение — сервис MTravel, доступный прямо в мобильном приложении. С его помощью можно:
- выбрать авиабилет по нужному направлению;
- забронировать его сразу;
- оплатить через рассрочку M+ на три месяца — без процентов и переплат;
- это особенно актуально для студентов и родителей, которые не готовы оплачивать билеты одной суммой в самый затратный месяц года.
Как это работает?
- Откройте приложение MBANK и перейдите в сервис MTravel.
- Выберите нужный рейс и дату вылета.
- При оплате выберите вариант «Купить в рассрочку через M+».
- Билет бронируется сразу — платеж делится на три части.
- Остальные два платежа списываются автоматически в последующие месяцы.
Пусть сборы будут приятными, а не тревожными
Спланируйте свой перелет заранее и оплатите его в удобной рассрочке через M+ в приложении MBANK.
Теперь вы можете лететь тогда, когда удобно, а платить — постепенно. Без переплат, без спешки, без стресса.
MBANK — Первый цифровой!
Лицензия № 014 НБ КР.