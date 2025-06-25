MBANK зажигает на Иссык-Куле: «Ари-Ури» начинается!

Готовы к самому жаркому лету на побережье? MBANK, ваш первый цифровой, объявляет о старте акции «Ари-Ури! MBANK на Иссык-Куле». Приготовьтесь к нереальному отрыву, ведь этим летом мы переносим главный движ прямо на берега Иссык-Куля!

Забудьте о скучных днях — MBANK гарантирует вам лето, полное фана, драйва и, конечно же, крутых подарков. Мы будем везде, где вы! На пляжах, в самых модных локациях и на всех ваших летних тусовках на Иссык-Куле. Вас ждет невероятная развлекательная программа: от зажигательной музыки и танцев до интерактивных игр и конкурсов. Приходите всей семьей, с друзьями или даже в одиночку — хорошее настроение и море позитива мы обещаем каждому!

И, конечно, какая же акция без подарков? MBANK приготовил для вас сюрпризы, которые никого не оставят равнодушными. Будьте готовы к тому, что этим летом на Иссык-Куле вы не только отлично отдохнете, но и уйдете с чем-то по-настоящему классным от нас!Так что, если вы планируете этим летом быть на Иссык-Куле, знайте: MBANK уже ждет вас, чтобы сделать ваш отдых незабываемым. Присоединяйтесь к «Ари-Ури» — это будет самая крутая акция этого лета! Следите за новостями и нашим расписанием, чтобы не пропустить ни одного дня веселья с MBANK на Иссык-Куле!

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