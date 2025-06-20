Выгодное предложение для автомобилистов! Теперь вы можете оформить ОСАГО онлайн — быстро, удобно и в любое время в супераппе «Мой О!» и получить кешбэк до 20 процентов. Это не только выполнение требования закона, но и возможность покрыть расходы в случае ДТП.

Кешбэк по страховым компаниям:

• «Сакбол» — 20 процентов.

• «НСК» — 20 процентов.

• «Алма-Иншуренс» — 20 процентов.

• «Арсеналъ-Кыргызстан» — 10 процентов.

• «Кыргызстан» — 10 процентов.

Почему получить ОСАГО выгодно в «Мой О!»:

• быстрое оформление;

• без лишних комиссий и переплат;

• страховка доступна в любое время — 24/7;

• моментальный кешбэк в виде бонусов.

Оформить ОСАГО очень просто:

1. Откройте «Мой О!» → раздел «Сервисы».

2. Выберите «Авто» → «ОСАГО» и страховую компанию.

3. Введите необходимые данные и получите полис по электронной почте.

Предложение действует с 20 июня по 31 августа 2025 года. Оформите полис заранее — соблюдайте закон и защитите себя от лишних затрат.

Скачайте или обновите суперапп «Мой О!» в App Store или Google Play.

Сервис предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензия НБКР № 2021030817, № 3022030817 от 03.08.2017.