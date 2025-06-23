Globus и Be Adam посвятили свой третий дроп выдающимся личностям Кыргызстана

Когда история встречается с модой, она превращается в нечто большее, чем просто стиль. Сеть магазинов Globus и бренд Be Adam вновь объединили свои усилия, чтобы порадовать кыргызстанцев уникальным дропом. Третью по счету коллекцию, которую назвали «Сыймыктанам» («Горжусь»), авторы посвятили выдающимся личностям Кыргызстана, оставившим глубокий след в истории нашей страны.
Два предыдущих дропа «Кыргызстандын керемети», напомним, посвящали дарам природы республики и ее знаковым местам.
«Это не просто одежда, а символ уважения к тем, кто стал воплощением кыргызского духа и стойкости, к тем, чьи имена стали символами мудрости, силы и любви к родной земле и ее народу. В этом дропе представлены фигуры, чьи жизненный путь, творчество и достижения вдохновляют нас по сей день. Эта коллекция — наш способ сохранить память о них в современности», — подчеркивают авторы.
- Саякбай Каралаев (1894, Иссык-Кульская область) — величайший манасчи, сказитель эпоса «Манас». Его считали кыргызским Гомером за невероятную память и талант вдохновенно передавать многотысячные строки эпоса. Сыграл важную роль в сохранении народного наследия.
- Курманджан датка (22 мая 1811 года, Ошская область) — выдающийся государственный деятель, названная Алайской царицей. Была известна своей мудростью и силой духа, которые позволили ей вести народ через трудные времена. Ее имя стало символом национального достоинства.
- Тоголок Молдо (17 июня 1860 года, Нарынская область), настоящее имя Байымбет Абдрах уулу, — акын, манасчи и народный поэт. Его творчество отражает мудрость и дух кыргызского народа. Сделал значительный вклад в сохранение устного народного творчества.
- Токтогул Сатылганов (25 октября 1864 года, Джалал-Абадская область) — акын и композитор, чьи песни и поэмы стали голосом народа, наполнены болью, надеждой и любовью к родной земле. Пережил несправедливость и ссылки, сохранив силу духа.
- Исхак Раззаков (25 октября 1910 года, Баткенская область) — первый секретарь ЦК Компартии Киргизской ССР, сыгравший важную роль в развитии промышленности, образования и культуры республики. Его уважали за скромность, честность и справедливость. Герой Кыргызской Республики.
- Атай Огонбаев (21 октября 1900 года, Таласская область) — основоположник кыргызской профессиональной музыки, композитор, певец и виртуоз-комузист. Его произведение «Маш Ботой» стало символом кыргызской музыки. Воспитал целую плеяду музыкантов, оставив богатое творческое наследие.
- Бубусара Бейшеналиева (15 сентября 1926 года, Чуйская область) — первая профессиональная балерина Кыргызстана, прославившаяся на сцене Большого театра. Ее талант и грация стали символом кыргызского балета. Стала настоящей легендой, проложив путь женщинам в искусстве.
Как и в прошлый раз, коллекция лимитированная, и ее основную часть подарят постоянным покупателям Globus. Однако небольшое количество футболок все же поступит в продажу. Их можно найти в четырех магазинах сети:
в Бишкеке:
- Globus 1 (улица Токомбаева, 53/1, пересекает улицу Сухэ-Батора);
- Globus 4 (проспект Чуй, 41б);
- Globus 11 (ТЦ «Ала-Арча», проспект Чингиза Айтматова, 299в);
в Оше:
- Globus 14 (улица Шакирова, 275);
на Иссык-Куле, в Чолпон-Ате:
- Globus 58 (улица Советская, 36).
Носите с душой.
Носите с гордостью.
Почувствуйте связь с историей через коллекцию «Сыймыктанам».