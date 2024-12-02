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Бизнес

Globus и Be Adam: «Кыргызстандын керемети» — стиль, вдохновленный историей

Кыргызстан — страна с богатой историей, каждая область которой хранит уникальное наследие и величие прошлого. От древних петроглифов и курганов до архитектурных памятников и маршрутов Великого Шелкового пути. У каждого региона есть свои знаковые места — будь то водопады Арсланбоба или гора Айгуль-Таш в Баткене.

Здесь ожившие легенды переплетаются воедино с мудростью прошлого и традициями предков, становясь неотъемлемой частью современности и национальной идентичности. Каждое из этих мест рассказывает свою неповторимую историю, вдохновляя на поиск новых форм и смыслов.

Сеть магазинов Globus и бренд Be Adam снова объединились, чтобы создать лимитированный дроп «Кыргызстандын керемети», посвященный истории и культурному наследию Кыргызстана.

Это не просто одежда, а целое путешествие во времени, выраженное через стиль и символику.

Все семь регионов страны представлены в современном дизайне, раскрывающем их знаковые места:

  • Сулайман-Тоо — священная гора на юге Кыргызстана и первый объект в стране, признанный Всемирным наследием ЮНЕСКО. Она имеет сакральное значение с древних времен, о чем свидетельствуют петроглифы. На вершине находится мечеть «Тахты Сулайман», восстановленная в 1991 году.
  • Айгуль-Таш — гора в 20 километрах от города Баткен, известная редким цветком айгуль, который растет только здесь. Его название переводится как «лунный цветок»: он появляется на теневых склонах и является символом Баткенской области. Цветок занесен в Красную книгу и находится под охраной государства.
  • Водопады Арсланбоб — два водопада, Большой и Малый, расположенные в живописных горах. Большой водопад достигает 80 метров и имеет узкую форму, создавая эффект высоты. Название водопадов переводится как «пасть льва», так как звук падающей воды напоминает рев.
  • Петроглифы Чолпон-Аты — древние наскальные рисунки, датируемые II тысячелетием до н.э. — VIII веком н.э. Большинство изображений относятся к периоду скифо-сакского звериного стиля, когда животные были ключевыми элементами наскальной живописи.
  • Таш-Рабат — караван-сарай XV века, построенный на месте древнего монастыря IX–X веков. По одной версии, его основали для защиты торговых караванов, по другой — сооружение возвел местный богач, который так и не завершил строительство.
  • Башня Бурана — минарет IX-XI веков государства Караханидов, расположенный в Чуйской долине на севере Кыргызстана. Эта древняя башня — часть археологическо-архитектурного комплекса, охраняемого государством.
  • Гумбез Манаса. Согласно одной легенде, его построил сын Манаса — Семетей, который перенес тело убитого отца в Ахырташ. По другой версии, гробницу построила жена Манаса — Каныкей. Чтобы запутать врагов, она велела написать на гробнице чужое имя.

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«Кыргызстандын керемети» — коллекция, вдохновленная дарами нашей земли

Новая коллекция «Кыргызстандын керемети» — результат сотрудничества двух отечественных брендов, чья философия основывается на уважении к своим покупателям и любви к родной стране. Ранее сеть магазинов Globus и бренд Be Adam выпустили дроп, посвященный овощам и фруктам, выращиваемым в регионах Кыргызстана.

Мы гордимся нашими традициями и чтим память предков. Пусть наше общее достояние всегда отзывается и в вашем сердце. 

Авторы коллекции

Как и в прошлый раз, коллекция лимитированная, и основная ее часть будет подарена постоянным покупателям Globus. Однако небольшое количество футболок все же поступит в продажу. Их можно найти в четырех магазинах сети:

  • в Бишкеке — в магазине Globus1, ул. Аалы Токомбаева, 53/1, пересекает ул. Сухэ-Батора,
  • Globus 4 (проспект Чуй, 41Б),
  • Globus 11(ТЦ «АЛА-АРЧА», проспект Ч.Айтматова, 299В)
  • и в Оше — Globus 14 (г.Ош, ул. Шакирова, 275).

Почувствуйте связь с историей через коллекцию «Кыргызстандын керемети».

Носите с удовольствием!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/312604/
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