ОСАГО с максимальной выгодой. Получите до 20 процентов кешбэка в MBANK

MBANK запускает акцию: оформляйте полис ОСАГО через приложение и получайте до 20 процентов кешбэка!

С 20 июня по 10 июля 2025 года каждый клиент MBANK может оформить страховой полис прямо в приложении — быстро, удобно и с выгодой.

Условия акции:

При оформлении ОСАГО через приложение MBANK клиенту начисляется кешбэк до 20 процентов от стоимости полиса на бонусный счет MBonus!



Размер кешбэка зависит от выбранной страховой компании.



Кешбэк начисляется всем клиентам, независимо от уровня в программе лояльности MBonus.



Кешбэк не начисляется при полной или частичной оплате бонусами.

Как оформить полис ОСАГО:

Зайдите в приложение MBANK и перейдите в раздел «Сервисы» — «Все сервисы».

Выберите «ОСАГО».

Укажите страховую компанию, срок действия полиса и цель страхования.

Подтвердите оплату.



Бонусы зачисляются автоматически и будут доступны для оплаты других покупок прямо в приложении MBANK.



Оформите полис ОСАГО через приложение MBANK и получите кешбэк в следующих страховых компаниях: «НСК» — 20 процентов кешбэка; ЗАО «СК «АТН Полис» — 15 процентов кешбэка; ЗАО «СК «Алма-Иншуренс» — 15 процентов кешбэка; ЗАО «САКБОЛ» — 15 процентов кешбэка; ЗАО «СК «АРСЕНАЛЪ-КЫРГЫЗСТАН» — 10 процентов кешбэка.

Оформляйте ОСАГО с выгодой — только до 10 июля!

MBANK — Первый цифровой!

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