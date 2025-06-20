ОСАГО с максимальной выгодой. Получите до 20 процентов кешбэка в MBANK

MBANK запускает акцию: оформляйте полис ОСАГО через приложение и получайте до 20 процентов кешбэка!
С 20 июня по 10 июля 2025 года каждый клиент MBANK может оформить страховой полис прямо в приложении — быстро, удобно и с выгодой.
Условия акции:
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При оформлении ОСАГО через приложение MBANK клиенту начисляется кешбэк до 20 процентов от стоимости полиса на бонусный счет MBonus!
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Размер кешбэка зависит от выбранной страховой компании.
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Кешбэк начисляется всем клиентам, независимо от уровня в программе лояльности MBonus.
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Кешбэк не начисляется при полной или частичной оплате бонусами.
Как оформить полис ОСАГО:
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Зайдите в приложение MBANK и перейдите в раздел «Сервисы» — «Все сервисы».
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Выберите «ОСАГО».
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Укажите страховую компанию, срок действия полиса и цель страхования.
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Подтвердите оплату.
Бонусы зачисляются автоматически и будут доступны для оплаты других покупок прямо в приложении MBANK.
Оформите полис ОСАГО через приложение MBANK и получите кешбэк в следующих страховых компаниях: «НСК» — 20 процентов кешбэка; ЗАО «СК «АТН Полис» — 15 процентов кешбэка; ЗАО «СК «Алма-Иншуренс» — 15 процентов кешбэка; ЗАО «САКБОЛ» — 15 процентов кешбэка; ЗАО «СК «АРСЕНАЛЪ-КЫРГЫЗСТАН» — 10 процентов кешбэка.
Оформляйте ОСАГО с выгодой — только до 10 июля!
Лицензия № 014 НБ КР.