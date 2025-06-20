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Бизнес

ОСАГО с максимальной выгодой. Получите до 20 процентов кешбэка в MBANK

MBANK запускает акцию: оформляйте полис ОСАГО через приложение и получайте до 20 процентов кешбэка!

С 20 июня по 10 июля 2025 года каждый клиент MBANK может оформить страховой полис прямо в приложении — быстро, удобно и с выгодой.

Условия акции:

  • При оформлении ОСАГО через приложение MBANK клиенту начисляется кешбэк до 20 процентов от стоимости полиса на бонусный счет MBonus!

  • Размер кешбэка зависит от выбранной страховой компании.

  • Кешбэк начисляется всем клиентам, независимо от уровня в программе лояльности MBonus.

  • Кешбэк не начисляется при полной или частичной оплате бонусами.

Как оформить полис ОСАГО:

  1. Зайдите в приложение MBANK и перейдите в раздел «Сервисы» — «Все сервисы».

  2. Выберите «ОСАГО».

  3. Укажите страховую компанию, срок действия полиса и цель страхования.

  4. Подтвердите оплату.

Бонусы зачисляются автоматически и будут доступны для оплаты других покупок прямо в приложении MBANK.

Оформите полис ОСАГО через приложение MBANK и получите кешбэк в следующих страховых компаниях: «НСК» — 20 процентов кешбэка; ЗАО «СК «АТН Полис» — 15 процентов кешбэка; ЗАО «СК «Алма-Иншуренс» — 15 процентов кешбэка; ЗАО «САКБОЛ» — 15 процентов кешбэка; ЗАО «СК «АРСЕНАЛЪ-КЫРГЫЗСТАН» — 10 процентов кешбэка.

Оформляйте ОСАГО с выгодой — только до 10 июля!

MBANK — Первый цифровой!

Лицензия № 014 НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/333456/
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