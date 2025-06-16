Впервые в Кыргызстане предприниматели могут открыть кассу онлайн

MBANK продолжает внедрять цифровые решения для бизнеса и упрощать процессы для предпринимателей.
Впервые в Кыргызстане у предпринимателей появилась возможность подключить кассу онлайн, теперь сервис MKassa можно открыть за несколько минут прямо со своего смартфона.
Преимущества для предпринимателей с MKassa:
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Бесплатный POS-терминал — никаких расходов на покупку и доставку.
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Бесплатное подключение ККМ (контрольно-кассовой машины) — по желанию.
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Мгновенные переводы на счет в MBANK — бесплатно и круглосуточно.
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Средства поступают на ваш счет в тот же день при оплате через MBANK QR.
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Выставление счета на оплату — ваш клиент сможет оплатить из любой точки мира.
С MBANK процесс открытия кассы стал проще:
1. Скачайте приложение MKassa.
2. Пройдите онлайн-регистрацию прямо в приложении.
3. И сразу же начинайте принимать оплату по QR-коду!
Если у клиента еще нет расчетного счета, он откроется автоматически в процессе регистрации. А все поступления от клиентов зачисляются на счет в тот же день, что особенно удобно для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.
Новое решение позволяет предпринимателям быстро запустить продажи, не тратя время на лишние процедуры. Это еще один шаг MBANK в сторону полной цифровизации финансовых услуг в стране.
Платежи, произведенные по MBANK QR до 16.00 текущего дня.
MBANK — первый цифровой! (тут вшить ссылку)
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