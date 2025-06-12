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Бизнес

Электронный патент в вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей

Физические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся торговлей, могут оформить, оплатить и продлить электронный патент прямо со смартфона через мобильное приложение MegaPay — круглосуточно и без визита в налоговые органы.

Как это сделать:

  • установите или обновите приложение MegaPay (доступно для скачивания в App Store и Google Play);
  • откройте раздел «Сервисы» и выберите «Сервисы Налоговой службы», далее «Электронный патент»;
  • если у вас уже есть действующий патент, выберите «Мои патенты» и нажмите «Продлить»;
  • если вы впервые оформляете электронный патент, выберите «Новый патент» и заполните все необходимые поля;
  • нажмите «Продолжить», система автоматически подсчитает сумму к оплате;
  • подтвердите платеж.

Оформленные патенты хранятся во вкладке «Мои патенты», комиссия за оформление — всего 20 сомов.

Стоимость патента зависит от размера торговой площади или от предполагаемой выручки за год. Но есть важное условие: получить e-патент можно, только если ваш ИНН зарегистрирован в базе Налоговой службы.

Дополнительную информацию можно получить в местных налоговых органах, по номеру 116 или на сайте: www.sti.gov.kg.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/332488/
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