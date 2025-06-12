Связь, достойная вашего стиля: премиальный тариф Exclusive от MEGA

Если вы цените премиум-сервис, комфорт и внимание к деталям, тариф Exclusive от государственного оператора MEGA создан именно для вас. Это не просто мобильная связь — это ваш личный стиль, подчеркнутый изысканным выбором. Только для абонентов этого тарифа доступна уникальная возможность бесплатно выбрать VIP-номер с кодом 0888 или 0880. Красивый номер не только легко запоминается, но и подчеркивает ваш статус.

Всего за 1 тысячу 690 сомов в месяц вы получаете полный спектр премиальных услуг:

• 300 гигабайт интернет-трафика;

• 300 минут звонков на номера других мобильных операторов Кыргызстана;

• премиум-подписку на «Все кинотеатры + ТВ»;

• раздача интернета — без ограничений;

• безлимитные звонки внутри сети MEGA;

• 1 гигабайт интернета в роуминге;

• бесплатный доступ к «Яндекс Плюс» на 90 дней;

• выделенный канал обслуживания по короткому номеру *888.

Exclusive — это больше, чем связь. Это выбор тех, кто не идет на компромиссы в вопросах качества. Переходите на новый уровень комфорта — подключение доступно во всех центрах продаж и обслуживания MEGA.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.