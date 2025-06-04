Онлайн-кинотеатр «Иви» в MegaTV: новые горизонты для зрителей

Государственный оператор сотовой связи MEGA объявил о запуске популярного онлайн-кинотеатра «Иви» в мобильном приложении MegaTV. Теперь абоненты компании смогут наслаждаться богатейшей библиотекой видеоконтента прямо со своих устройств, что сделает просмотр фильмов, сериалов и телепередач максимально удобным и доступным.

Онлайн-кинотеатр «Иви» — это современный популярный кинотеатр для просмотра фильмов, сериалов, телепередач и других видеоматериалов в режиме онлайн. «Иви» предоставляет пользователям доступ к широкой библиотеке контента, включая новинки, а также классику мирового кинематографа и эксклюзивные проекты. Платформа предлагает различные способы подписки и позволяет выбирать контент по интересам, создавая персонализированные рекомендации.

Оформить подписку на онлайн-кинотеатр «Иви» в сервисе MegaTV (доступно для скачивания в App Store и Google Play) легко и просто!

Стоимость подписки для абонентов составляет всего 7,31 сома с учетом НДС и НсП.

Для активации услуги достаточно набрать комбинацию *724*1#, для отключения сервиса — *724*0#.

При подключении бесплатный период — 14 дней.

Приложение MegaTV можно установить на Smart TV, смартфон и планшет или же смотреть на компьютере через веб-интерфейс megatv.kg. Напоминаем, что подписку можно подключить на одном номере и смотреть всей семьей с пяти разных устройств.

MegaTV — телевидение нового поколения!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.