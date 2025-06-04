Осталось меньше месяца, чтобы выиграть миллион от Beeline!

Хотите исполнить свою мечту этим летом? Тогда пора действовать! Прямо сейчас идет масштабная лотерея от Beeline «Билет на миллион», где главный приз — целый миллион сомов.

Лотерея продлится только до 30 июня 2025 года. Времени все меньше, но вы еще можете побороться за один из 33 денежных выигрышей из призового фонда в 4 миллиона сомов:

20 призов — по 50 тысяч сомов;

10 призов — по 100 тысяч сомов;

2 приза — по 500 тысяч сомов;

1 приз — 1 миллион сомов!

От участия вас отделяет всего пара простых шагов:

Подключайтесь к лотерее через команду *1000#3# или в приложении «Мой Beeline». Активно пользуйтесь услугами связи Beeline, оплачивая пакеты с основного баланса.

За каждые потраченные 500 сомов вы получаете один электронный лотерейный билет. И чем больше у вас таких билетов, тем выше шансы на победу!

Как собрать много билетов:

Обновляйте свой тариф и оплачивайте дополнительные пакеты. Лотерейные билеты начисляются и копятся автоматически, когда с баланса списывается 500 сомов.

Подключайте тарифы с особыми условиями — «Это 250 ГБ», «Безлимит месяц», «Это семья» или «Это 100 ГБ», чтобы получить сразу до восьми лотерейных билетов за одну абонплату.

Если вы пользуетесь тарифами «Безлимит Platinum», «Безлимит+» и Gold, вы так же можете получить до восьми билетов одновременно за списание одной абонентской платы по тарифу.

Даже на самом старте участия в лотерее эти действия помогут увеличить вероятность того, что счастливый билет на миллион достанется именно вам!

Подведение итогов состоится 8 июля в прямом эфире на Instagram-странице @beeline_kyrgyzstan. Розыгрыш пройдет максимально прозрачно, при участии представителей госорганов и известных гостей.

Присоединяйтесь к лотерее прямо сейчас, копите билеты и приближайтесь к своему миллиону. Главное — успеть!

Это возможно. Это Beeline.

Лицензии СРНОС при МЦР КР № 15-1420-КР, 16-1526-КР, 16-1527-КР, 14-1102-КР, 14-1125-КР, 16-0089-КР, 20-0388-КР.