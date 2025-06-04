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Бизнес

Осталось меньше месяца, чтобы выиграть миллион от Beeline!

Хотите исполнить свою мечту этим летом? Тогда пора действовать! Прямо сейчас идет масштабная лотерея от Beeline «Билет на миллион», где главный приз — целый миллион сомов.

Лотерея продлится только до 30 июня 2025 года. Времени все меньше, но вы еще можете побороться за один из 33 денежных выигрышей из призового фонда в 4 миллиона сомов:

  • 20 призов — по 50 тысяч сомов;
  • 10 призов — по 100 тысяч сомов;
  • 2 приза — по 500 тысяч сомов;
  • 1 приз — 1 миллион сомов!

От участия вас отделяет всего пара простых шагов:

  1. Подключайтесь к лотерее через команду *1000#3# или в приложении «Мой Beeline».
  2. Активно пользуйтесь услугами связи Beeline, оплачивая пакеты с основного баланса.

За каждые потраченные 500 сомов вы получаете один электронный лотерейный билет. И чем больше у вас таких билетов, тем выше шансы на победу!

Как собрать много билетов:

  • Обновляйте свой тариф и оплачивайте дополнительные пакеты. Лотерейные билеты начисляются и копятся автоматически, когда с баланса списывается 500 сомов.
  • Подключайте тарифы с особыми условиями — «Это 250 ГБ», «Безлимит месяц», «Это семья» или «Это 100 ГБ», чтобы получить сразу до восьми лотерейных билетов за одну абонплату.
  • Если вы пользуетесь тарифами «Безлимит Platinum», «Безлимит+» и Gold, вы так же можете получить до восьми билетов одновременно за списание одной абонентской платы по тарифу.

Даже на самом старте участия в лотерее эти действия помогут увеличить вероятность того, что счастливый билет на миллион достанется именно вам!

Подведение итогов состоится 8 июля в прямом эфире на Instagram-странице @beeline_kyrgyzstan. Розыгрыш пройдет максимально прозрачно, при участии представителей госорганов и известных гостей.

Присоединяйтесь к лотерее прямо сейчас, копите билеты и приближайтесь к своему миллиону. Главное — успеть!

Это возможно. Это Beeline.

Лицензии СРНОС при МЦР КР № 15-1420-КР, 16-1526-КР, 16-1527-КР, 14-1102-КР, 14-1125-КР, 16-0089-КР, 20-0388-КР. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/331504/
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